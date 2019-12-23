Армия и оружие

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В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, приказ был подписан несколько дней назад. В настоящее время офицеры принимают дела и приступают к исполнению своих служебных обязанностей.
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с чего всё началось

Звезды под елкой: Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация. Самым сенсационным стало перемещение по карьерной лестнице главы военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, которого назначили руководителем инновационного технополиса «Эра».
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Назначен новый начальник военного технополиса «Эра»

РИА Новости04:19

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

Газета.Ru02:28

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

Известиявчера в 18:26

СМИ: В Минобороны проведена крупная ротация

RT на русскомвчера в 21:40

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Коммерсантъвчера в 21:31

В Минобороны провели ротацию кадров

URA.Ruвчера в 19:30

СМИ узнали о «серьезной кадровой ротации» в Минобороны

РБКвчера в 22:09
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Армия и оружие

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

ТАСС 02:21
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Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
РБК 04:09
Транспорт

По Крымскому мосту отправится первый поезд

Первый поезд отправится с полуострова в Северную столицу.
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Общество

Эксперт назвал способ проверить качество алкоголя с помощью зажигалки

По словам Шапкина, чаще всего в России подделывают крепкий алкоголь, например, водку, коньяк, виски и ром, а также напитки стоимостью от 1 500 рублей за бутылку.
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Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и игроки команды остались недовольны тем фактом, что им не позволили отпраздновать победу в клубном чемпионате мира со своими болельщиками.
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Остановить автомобиль при отказе тормозной системы поможет стояночный тормоз, если он не электронный и управляется не с кнопки, — рычаг стояночного тормоза нужно затягивать плавно, чтобы не пустить автомобиль в занос.
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Сотрудники Moon Studios отлично себя зарекомендовали в качестве создателей платформеров и метроидваний, но теперь они хотят попробовать себя в новом жанре: сейчас создатели Ori and the Blind Forest работают над экшн-RPG.
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Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсии уволившихся пенсионеров

В Пенсионном фонде объяснили как индексируют пенсию уволившихся с работы пенсионеров.
EastRussia вчера в 04:05
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
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Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
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Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни

Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни.
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РИА Новости 03:52
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
РИА Новости вчера в 15:42
Политика

Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа

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Общество

Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

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Футбол

ЦСКА намерен арендовать форварда «Фиорентины» Педро Абреу

В июле нынешнего года сообщалось, что ЦСКА предлагал за Абреу 12 миллионов евро, однако переход 22-летнего форварда из «Флуминенсе» тогда не состоялся по той причине, что бразилец предпочёл российскому клубу переезд в Италию.
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Политика

Кремль не стал уточнять слова Путина о поставках танков в Донбасс

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«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
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Речь идет о самоходных пассажирских трапах, перронных автобусах, противообледенительных машинах, самоходных платформенных транспортерах-перегружателях и другой технике.
Коммерсантъ вчера в 17:38
Происшествия

В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
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Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
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Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
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Глава Колымы снизил тарифы на электроэнергию

REGNUM вчера в 21:19
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Владимир Сергеевич Ивановский
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Российский военный деятель, генерал-лейтенант. Начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации с августа 2016 года. Доктор технических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
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