Армия и оружие
ИзвестияМинобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, приказ был подписан несколько дней назад. В настоящее время офицеры принимают дела и приступают к исполнению своих служебных обязанностей.
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с чего всё началось
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация. Самым сенсационным стало перемещение по карьерной лестнице главы военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, которого назначили руководителем инновационного технополиса «Эра».Известиявчера в 16:01
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Происшествия
Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
Транспорт
По Крымскому мосту отправится первый поезд
Первый поезд отправится с полуострова в Северную столицу.
Общество
Эксперт назвал способ проверить качество алкоголя с помощью зажигалки
По словам Шапкина, чаще всего в России подделывают крепкий алкоголь, например, водку, коньяк, виски и ром, а также напитки стоимостью от 1 500 рублей за бутылку.
Политика
Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая
Футбол
ФИФА запретила «Ливерпулю» праздновать победу с болельщиками
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и игроки команды остались недовольны тем фактом, что им не позволили отпраздновать победу в клубном чемпионате мира со своими болельщиками.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Остановить автомобиль при отказе тормозной системы поможет стояночный тормоз, если он не электронный и управляется не с кнопки, — рычаг стояночного тормоза нужно затягивать плавно, чтобы не пустить автомобиль в занос.
Технологии
Создатели Ori and the Blind Forest работают над экшн-RPG
Сотрудники Moon Studios отлично себя зарекомендовали в качестве создателей платформеров и метроидваний, но теперь они хотят попробовать себя в новом жанре: сейчас создатели Ori and the Blind Forest работают над экшн-RPG.
Шоу-бизнес
Певицу Нюшу затравили в сети за странное имя дочери
Пользователи раскритиковали певицу Нюшу в инстаграме за странный выбор имени дочери.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсии уволившихся пенсионеров
В Пенсионном фонде объяснили как индексируют пенсию уволившихся с работы пенсионеров.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Происшествия
Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни
Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Политика
Минэнерго рассчитывает на скорейшее завершение «Северного потока — 2»
Москва ожидает скорейшего завершения строительства "Северного потока — 2", несмотря на "противостояние проекту", сказал глава Минэнерго Александр Новак.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
Политика
Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа
Россия и Украина договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.
Политика
Трамп назвал затягивание решения по импичменту нарушением конституции
Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы нарушают конституцию, затягивая процедуру импичмента.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
Авто
Hyundai представил новый седан, который меньше и дешевле Соляриса
В Индии состоялась премьера компактного седана Hyundai Aura.
Общество
Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet
Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Футбол
ЦСКА намерен арендовать форварда «Фиорентины» Педро Абреу
В июле нынешнего года сообщалось, что ЦСКА предлагал за Абреу 12 миллионов евро, однако переход 22-летнего форварда из «Флуминенсе» тогда не состоялся по той причине, что бразилец предпочёл российскому клубу переезд в Италию.
Политика
Кремль не стал уточнять слова Путина о поставках танков в Донбасс
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять слова российского лидера Владимира Путина о поставках танков в Донбасс, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Транспорт
Нехоженые трапы не вывели к аэропортам
Речь идет о самоходных пассажирских трапах, перронных автобусах, противообледенительных машинах, самоходных платформенных транспортерах-перегружателях и другой технике.
Происшествия
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Политика
Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17
Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
Экономика