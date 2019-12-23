Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, приказ был подписан несколько дней назад. В настоящее время офицеры принимают дела и приступают к исполнению своих служебных обязанностей.
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с чего всё началось

Звезды под елкой: Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация. Самым сенсационным стало перемещение по карьерной лестнице главы военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, которого назначили руководителем инновационного технополиса «Эра».
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Назначен новый начальник военного технополиса «Эра»

РИА Новости04:19

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

Газета.Ru02:28

СМИ узнали о «серьезной кадровой ротации» в Минобороны

РБКвчера в 22:09

СМИ: В Минобороны проведена крупная ротация

RT на русскомвчера в 21:40

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Коммерсантъвчера в 21:31

В Минобороны провели ротацию кадров

URA.Ruвчера в 19:30

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

Известиявчера в 18:26
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Политика

Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Ореанда-Новости вчера в 08:00
Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
Газета.Ru 06:13
Общество

Власти Москвы записали видеообращение по поводу «минирований» школ

Молев отметил, что при поступлении сигнала о минировании немедленно производится эвакуация учебного учреждения, извещаются все ответственные органы власти, родители учащихся.
ТАСС 03:25
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости вчера в 16:50
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Общество

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
РБК вчера в 21:21
Армия и оружие

Латвийский парламентарий оценил вероятность конфликта между РФ и НАТО

Интенсивные военные учения НАТО в Польше и странах Балтии говорят о том, что Североатлантический альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту, заявил Генштаба ВС России Валерий Герасимов 18 декабря на брифинге для иностранных военных атташе.
Народные новости вчера в 10:15
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва 04:19
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
РБК 06:03
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК 21 декабря в 14:11
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости вчера в 05:51
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Экономика

Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
РБК 03:21
Общество

Работать в новогодние каникулы планируют 16% россиян

Практически каждый пятый участник опроса еще не решил, как проведет каникулы.
Эхо Москвы 05:32
Экономика

В России подорожают коньяк и водка

С 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия.
Lenta.ru 20 декабря в 13:18
Авто

Skoda показала новый Skoda Rapid для Китая

Чешский «бюджетник» Skoda Rapid, обновленную версию которого совсем недавно представили в России, готовится к обновлению в Китае.
Автоновости дня 02:23
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

У митрополита РПЦ нашли недвижимость в Испании

У председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) нашли недвижимость в Испании.
Lenta.ru 05:53
Политика

Германия разрешила прокладку труб «Северного потока-2» зимой

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы.
Pravda.Ru 05:16
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
Общество

На «русификацию» Superjet выделят 15 млрд рублей

Министерство промышленности и торговли России выделит 14,867 млрд рублей на разработку самолета Superjet New с деталями российского производства, передает ТАСС 23 декабря.
Известия 04:38
Здоровье

Чрезмерное потребление воды может быть опасно для здоровья

Врач рассказал, чем может быть опасно слишком большое количество воды для организма.
iReactor вчера в 00:00
Футбол

«Эвертон» представил проект нового стадиона

"Эвертон" представил проект нового стадиона. Заявка на планирование будет передана в понедельник городскому совету Ливерпуля.
Soccer.ru 01:27
Происшествия

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
РИА Новости вчера в 09:57
Экономика

Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США

Россия значительно опередила США по поставкам сжиженного природного газа в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 04:52
Общество

Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке

Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Aobe.ru вчера в 16:26
Кино

Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

Lenta.ru вчера в 14:16
Кино

Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
Слово и Дело вчера в 11:13
Общество

Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:22
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Российский военно-морской деятель, заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом с 2018 года, адмирал, кандидат военных наук. Командующий Черноморским флотом.
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Владимир Сергеевич Ивановский
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Российский военный деятель, генерал-лейтенант. Начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации с августа 2016 года. Доктор технических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
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