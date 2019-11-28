Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны провело пуск баллистической ракеты «Тополь»

Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения запустил с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Тополь".
Читать в источнике
Комментировать96

Подробнее о событии

Запуск российской ракеты «Тополь» показали на видео

Lenta.ruвчера в 17:39

Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр

РБКвчера в 16:13

С полигона Капустин Яр произвели запуск ракеты «Тополь»

ТАССвчера в 10:31

Опубликовано видео пуска «Тополь» в Астраханской области

РИА Новостивчера в 15:30

Минобороны обнародовало видео пуска баллистической ракеты «Тополь»

РЕН ТВвчера в 14:42

Опубликовано видео пуска баллистической ракеты «Тополь»

ТК Звездавчера в 14:05

Опубликованы кадры учебного пуска «Тополя» с Капустина Яра

RT на русскомвчера в 16:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 00:12, Ашберн
Происшествия

Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика

Известия вчера в 23:40
Происшествия

ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

ФСБ показала найденное силовиками оружие ликвидированной в Дагестане ОПГ «Шараповские».
РБК вчера в 03:14
Происшествия

Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой

Пострадавшие в крупном ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.
Интерфакс вчера в 23:51
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Общество

В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Кино

На экраны выходит российский фильм ужасов «Тварь»

RT на русском 26 ноября в 09:59
Армия и оружие

ИГ взяло ответственность за крушение вертолетов в Мали

Подразделение террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за столкновение и крушение двух вертолетов в Мали.
Национальная служба новостей вчера в 16:55
Хоккей

Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»

Газета.Ru вчера в 23:29
Спорт

Захарова назвала недопустимой политизацию претензий WADA

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политизация претензий Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России является недопустимой.
Известия вчера в 08:17
Транспорт

Мэрия Москвы отреагировала на перебои в работе МЦД

Вице-мэр столицы Максим Ликсутов, комментируя перебои в работе Московских центральных диаметрах, заявил, что расходы за бесплатный проезд по МЦД возьмет на себя перевозчик - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Газета.Ru вчера в 23:41
Экономика

Арестованному Калви официально предъявлен многомиллиардный иск

Арбитражный суд Амурской области принял иск ПАО «Восточный экспресс банк» к «Эвизон Холдингз Лимитед» и Майклу Калви о возмещении причиненных корпорации убытков в размере 8,8 млрд руб.
Konkurent.ru вчера в 16:44
Происшествия

Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Общество

В России появится предупреждающее о приближении машин приложение

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
RT на русском вчера в 22:16
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК вчера в 11:30
Космос

NASA показало, как может выглядеть будущий лунный посадочный аппарат

NASA поделилось изображением концепта будущего лунного посадочного аппарата, передает портал CNET.
Популярная механика 26 ноября в 03:05
Здоровье

В Чувашии не хватает более 400 врачей

Как стало известно «Правде ПФО», в Чувашии сейчас потребность во врачах составляет 411 человек, дефицит средних медработников – 294 человека.
Правда ПФО вчера в 05:08
Происшествия

Новому фигуранту «дела 27 июля» предъявили обвинение

Следственный комитет РФ предъявил обвинение новому фигуранту дела о беспорядках в Москве 27 июля Сергею Суровцеву за нанесение удара сотруднику Росгвардии, сообщается в ведомственном аккаунте на видеохостинге Youtube.
Интерфакс вчера в 12:52
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru 27 ноября в 05:14
Шоу-бизнес

Аврил Лавин рассталась с бойфрендом-миллиардером

Инсайдеры сообщили, что Лавин и Сарофим решили отдохнуть друг от друга. Они расстались тихо и без скандалов.
StarHit.ru вчера в 18:40
Политика

Россия и Украина обсудили транзит газа

Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
РБК вчера в 14:17
Общество

Минтруд не может сделать 31 декабря 2019 года выходным

Централизованно сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году уже невозможно, потому что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, объяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Коммерсантъ вчера в 13:23
Армия и оружие

В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Журналистская правда вчера в 06:07
Шоу-бизнес

Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе

Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
МИР 24 вчера в 06:41
Политика

В Чехии прокомментировали срыв бизнес-миссии в Казань

Президент Чехии Милош Земан предположил, что отказ российских авиационных властей в полете из Москвы в Казань чешского самолета, на борту которого находились члены бизнес-миссии, мог быть ответом на опубликованный ранее отчет национальной контрразведки, согласно которому в Чехии активизировались российские спецслужбы.
БИЗНЕС Online вчера в 23:00
Экономика

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Более чем наполовину выделенные на нацпроекты деньги потратили 52 региона, в том числе Санкт-Петербург (63,4%).
Коммерсантъ вчера в 21:16
Общество

Объяснен бум телефонного мошенничества в России

Телефонные мошенничества или вишинг распространились в России, так как фишинговые атаки и кражи средств с помощью вирусов стали менее выгодными для преступников.
Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Яровая предложила ввести в младших школах предмет «Моя Россия»

В начальных классах может появиться дисциплина «Моя Россия», которая расскажет школьникам о родной стране и крае.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 22:57
Кино

Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

Культуромания 27 ноября в 02:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тополь
Баллистическая ракета
Советский/российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с трёхступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой 15Ж58.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное