Армия и оружие
RT на русскомМинобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Как отмечается, учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. «Задачи пуска выполнены в полном объёме», — добавили в Минобороны. В июле военное ведомство также сообщало, что в Астраханской области был проведён учебный пуск ракеты «Тополь».
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Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
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В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»
В России появилось подразделение спецназа из 30 "универсальных офицеров", созданное по итогам экспериментальной программы, прошедшей в Вооруженных силах на основе сирийского опыта.
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Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".
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Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
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Доктор Мясников рассказал о питании для людей пожилого возраста
Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
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Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.
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Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL
Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
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Собака нашла на улице Саратова человеческую голову
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Компания «Спорт-Ин» подала иски в суд на футбольные клубы «Ростов» и «Мордовия» из-за их задолженностей по оплате аренды стадионов в Ростове-на-Дону и Саранске.
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Выяснено отношение белорусов к России
Подавляющее большинство граждан Белоруссии выступает за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Lenta.ru 10:25
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Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции
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