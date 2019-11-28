Телеканал "Звезда" выложил видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь". В Минобороны России сообщили, что это случилось с полигона "Капустин Яр", расположенном в Астраханской области. На видео видно, как ракета летит в ночное небо, а за ней тянется яркий след.

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