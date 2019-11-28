Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПоявилось видео пуска ракеты «Тополь» в Астраханской области

Телеканал "Звезда" выложил видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь". В Минобороны России сообщили, что это случилось с полигона "Капустин Яр", расположенном в Астраханской области. На видео видно, как ракета летит в ночное небо, а за ней тянется яркий след.
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Опубликованы кадры учебного пуска «Тополя» с Капустина Яра

RT на русском16:03

Запуск российской ракеты «Тополь» показали на видео

Lenta.ru17:39

Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр

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Минобороны опубликовало момент запуска ракеты, переполошившей Челябинск

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Опубликовано видео пуска «Тополь» в Астраханской области

РИА Новости15:30

Опубликовано видео пуска баллистической ракеты «Тополь»

ТК Звезда14:05

С полигона Капустин Яр произвели запуск ракеты «Тополь»

ТАСС10:31
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