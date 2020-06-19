с чего всё началось

В мультимедийном разделе опубликованы оперативные и разведывательные сводки генерального штаба Красной армии, сводки с фронта, шифрограммы, воспоминания участников первых боев и записи из дневников. Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 2,9K

Общество Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова. 190

Транспорт Школьникам расширили скидки на железнодорожные билеты Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 июня, подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников. 1

Экономика Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год. 5,1K

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке. 769

Общество Специалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка. 99

Экономика Россия намерена разорвать налоговое соглашение с Кипром Власти России и Кипра все еще не пришли к консенсусу касательно изменения налогового соглашения. 35

Экономика Родственники Босова закрыли первую сделку с его активами Наследники Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае, совершили первую сделку с его активами.

Космос Яркие пятна Титана могли быть озерами Примерно 20 лет назад исследователи, изучавшие спутник Сатурна Титан, обнаружили на его поверхности яркие пятна.

Общество В руинах бывшего замка нацистов нашли сокровища Ученые нашли в руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч сундук с сокровищами: серебряными кубками, вазами, столовыми приборами и посудой. 5

Экономика Правительство расширило список крупных проектов с госучастием Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. 1

Культура Актриса Наталья Селезнева отмечает юбилей Актриса театра и кино, прима Московского академического театра сатиры, народная артистка России Наталья Селезнева, которой в пятницу исполняется 75 лет, отметит юбилей в изоляции - на даче, в узком кругу самых близких людей.

Политика Трамп опасается проиграть на выборах из-за голосования по почте Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах главы государства только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте. 54

Общество В центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе Больше всего магазинов и ресторанов прекратило работу на Садовом кольце и на Арбате. Однако за это время были открыты и 39 новых заведений. 14

Экономика «ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк. 24