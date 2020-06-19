Армия и оружие

REGNUMREGNUMМинобороны опубликовало документы первых дней Великой Отечественной

В мультимедийном разделе опубликованы оперативные и разведывательные сводки генерального штаба Красной армии, сводки с фронта, шифрограммы, воспоминания участников первых боев и записи из дневников. Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.
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с чего всё началось
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило
 сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ruвчера в 17:45

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Минобороны опубликовало документы первых дней Великой Отечественной

REGNUM02:09

Опубликованы архивные документы о первых днях Великой Отечественной войны

RT на русскомвчера в 19:47

Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны

Российская газетавчера в 17:01

«Владеют минометами, но боятся штыков»: что о солдатах рейха говорили красноармейцы в первые дни войны

ТК Звездавчера в 19:10

Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни войны

РИА Новостивчера в 17:28

Минобороны обнародовало неизвестные документы о первых днях Великой Отечественной войны

ТАССвчера в 17:05

Минобороны рассекретило архивные документы о первых днях ВОВ

РБКвчера в 18:49
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Общество

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РИА Новости 17 июня в 00:42
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Общество

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Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Экономика

Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС

Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру вчера в 08:17
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Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
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Транспорт

Школьникам расширили скидки на железнодорожные билеты

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 июня, подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников.
Известия 02:59
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Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
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Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС вчера в 03:11
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Общество

Жители Земли смогут наблюдать необычное солнечное затмение

НИА Самара вчера в 02:44
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Армия и оружие

Индия планирует приобрести у России свыше 20 истребителей Миг-29

REGNUM 02:49
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Происшествия

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

РИА Новости вчера в 04:27
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 02:57
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Происшествия

Бастрыкин для поиска пропавших в КЧР детей направил криминалистов

Это Кавказ 02:00
Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
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Общество

Специалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса

Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка.
Российская газета вчера в 23:27
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Шоу-бизнес

Домогаров объяснил свой пост в поддержку Ефремова

REGNUM 01:28
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Экономика

Россия намерена разорвать налоговое соглашение с Кипром

Власти России и Кипра все еще не пришли к консенсусу касательно изменения налогового соглашения.
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Экономика

Родственники Босова закрыли первую сделку с его активами

Наследники Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае, совершили первую сделку с его активами.
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Космос

Яркие пятна Титана могли быть озерами

Примерно 20 лет назад исследователи, изучавшие спутник Сатурна Титан, обнаружили на его поверхности яркие пятна.
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Киберспорт

Apex Legends выпустят на Nintendo Switch и в Steam

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Общество

В руинах бывшего замка нацистов нашли сокровища

Ученые нашли в руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч сундук с сокровищами: серебряными кубками, вазами, столовыми приборами и посудой.
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Экономика

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
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Культура

Актриса Наталья Селезнева отмечает юбилей

Актриса театра и кино, прима Московского академического театра сатиры, народная артистка России Наталья Селезнева, которой в пятницу исполняется 75 лет, отметит юбилей в изоляции - на даче, в узком кругу самых близких людей.
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Общество

Церковь и Банк Англии извинились за связи с работорговлей

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Политика

Трамп опасается проиграть на выборах из-за голосования по почте

Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах главы государства только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте.
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Политика

Премьер Японии не приедет на парад Победы в Москве, сообщили СМИ

РИА Новости 03:10
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Общество

В центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе

Больше всего магазинов и ресторанов прекратило работу на Садовом кольце и на Арбате. Однако за это время были открыты и 39 новых заведений.
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании

Аномально холодная погода придет на Урал и в некоторые регионы Сибири, а в центральной части страны температура понизится на 10 градусов.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 02:26
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