Армия и оружие
REGNUMМинобороны опубликовало документы первых дней Великой Отечественной
В мультимедийном разделе опубликованы оперативные и разведывательные сводки генерального штаба Красной армии, сводки с фронта, шифрограммы, воспоминания участников первых боев и записи из дневников. Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.
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с чего всё началось
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.Газета.Ruвчера в 17:45
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Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны
Российская газетавчера в 17:01
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