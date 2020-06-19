Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъМинобороны РФ рассекретило документы о первых днях ВОВ

Минобороны РФ запустило проект, посвященный ранее неизвестным архивным документам о первых днях Великой Отечественной войны. В нем собраны оперативные и разведывательные сводки Генерального штаба Красной Армии, сводки с фронтов, шифрограммы, воспоминания участников первых боев и дневниковые записи.
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Минобороны рассекретило архивные документы о первых днях ВОВ

РБК18:49

Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ

Известия18:12

Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны

Российская газета17:01

Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ

Газета.Ru17:45

Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни войны

РИА Новости17:28

«Владеют минометами, но боятся штыков»: что о солдатах рейха говорили красноармейцы в первые дни войны

ТК Звезда19:10

Опубликованы уникальные документы к годовщине начала Великой Отечественной войны

Ветеранские вести17:00
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Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева

Двух боевиков банды Басаева-Хаттаба задержали по делу о нападении на российских солдат в Дагестане в 1999 году.
Газета.Ru вчера в 07:25
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Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ 08:56
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Политика

Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии

Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства.
Известия 14:09
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Музыка

Онлайн-концерт южнокорейской группы BTS стал крупнейшим в мире

Концерт южнокорейской группы BTS «Bang bang con: the live», который прошел в онлайн-формате, собрал около 756 тысяч зрителей.
Культуромания 02:59
Происшествия

В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.
Российская газета 11:52
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Космос

Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней

Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com 03:23
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Общество

Приморцев бесплатно протестируют на коронавирус

С 22 по 29 июня взрослые и дети, проживающие в Приморском крае, смогут пройти тестирование на наличие или отсутствие перенесенного заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 22:21
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Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
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Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
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Политика

МИД прокомментировал возможность открытия границ для россиян

Говоря об открытии границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, в ведомстве отметили, что пока угрозу распространения COVID-19 в мировом масштабе преодолеть не удалось.
Российская газета 07:32
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии

В августе 2020 года работавшие в 2019 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере.
Новости Югры 07:52
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Общество

В польском замке обнаружили нацистский тайник

В руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч был обнаружен сундук с антикварным серебром, сообщает The First News.
Газета.Ru 17:00
Общество

На Алтае выявили два новых случая заражения коронавирусом

Горно-Алтайск, 18 июня 2020, 05:54 — REGNUM В Республике Алтай за последние сутки выявили 2 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:54
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Авто

Анонсирован шестиколёсный пикап от Rezvani Motors

Компания Rezvani Motors, которая специализируется на разработке бронированных внедорожников, заявила о своих планах выпустить шестиколёсный пикап.
Тарантас Ньюс вчера в 07:51
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Политика

Указ о голосовании по Конституции оспорен в Верховном суде

Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий президентский указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, передаёт Интерфакс.
RT на русском вчера в 16:53
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Общество

Минобрнауки заявило о возможности подать документы в вузы РФ онлайн

Минобрнауки заявило, что в 2020 году абитуриенты смогут подать документы в российские вузы в электронной форме с помощью специального сервиса.
Известия 15:22
Происшествия

Человек погиб в съехавшей в Кенон машине в Чите

Один взрослый погиб в съехавшей в воду озера Кенон машине вечером 18 июня.
Zabnews.ru 19:56
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Общество

В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование

Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
Уральский меридиан 09:59
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Авто

Автомеханики указали на основные ошибки при проверке уровня масла

Автомеханики указали владельцам авто на основные ошибки при проверке уровня масла.
Evo-rus.com 22:04
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Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
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Единоборства

Отец Хабиба вылечился от коронавируса

Газета.Ru 15:49
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Шоу-бизнес

Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей

Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru вчера в 11:52
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Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 16:09
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Политика

Помпео назвал Болтона предателем

Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости 21:36
Экономика

Эксперты дали пенсионерам советы, как инвестировать без риска

Как старшее поколение может инвестировать без риска, РИА Новости рассказали эксперты в области финансовой грамотности.
РИА Новости 21:11
Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
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Общество

Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
Невские Новости вчера в 17:57
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Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости 17:00
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Происшествия

Ульяновскому чиновнику инкриминируют мошенничество

Ульяновскому чиновнику инкриминируют мошенничество В Ульяновске арестован руководитель реготделения «Справедливой России», первый заместитель мэра областного центра Михаил Сычев по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при безвозмездной передаче муниципальной недвижимости в собственность Симбирской епархии.
Коммерсантъ 14:08
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