Армия и оружие
REGNUMМинобороны публикует уникальные документы о первых днях войны
«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны.
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с чего всё началось
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной Армии в первых дни Великой Отечественной войны.Газета.Ruвчера в 17:45
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Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны
Российская газетавчера в 17:01
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