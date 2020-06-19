с чего всё началось

«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны.

Общество В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами. 2

Здоровье «Список книг для них, как гильотина»: почему нужно отстать от школьника с заданиями на лето К чему приводят перегрузки Многие родители считают, что лето — не время расслабляться: можно отправиться в обучающий лагерь, записаться на дополнительный курс, срочно выучить английский и китайский, научиться играть на саксофоне и подготовиться к полету в космос.

Политика Путин назвал в своей статье главные причины Второй мировой войны Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне, для американского журнала The National Interest.

Здоровье Глава РФПИ — РБК: «По вакцине я сам выступил одним из добровольцев» Состояние портфеля РФПИ в пандемию По словам Кирилла Дмитриева, больше из инвестпортфеля фонда в пандемию пострадали сеть фитнес-клубов World Class, сеть кинотеатров "Каро", а также аэропорты Санкт-Петербурга и Владивостока: "Но мы им активно помогали и считаем, что все они восстановятся".

Общество В Кузбассе за сутки выявили 58 случаев коронавируса Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 58 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 346

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года. 22

Футбол РПЛ не собирается поддерживать акцию Black Lives Matter Глава российской Премьер-лиги Сергей Прядкин в ходе пресс-конференции, посвященной возобновлению сезона-2019/20 РПЛ, рассказал, что лига не собирается поддерживать акцию Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

Политика В Минске обвинили Газпром в причастности к делу Белгазпромбанка Начальник Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил в четверг, 18 июня, что к делу Белгазпромбанка, вероятно, причастны некие высокопоставленные руководители российского Газпрома. 123

Здоровье Мясников рассказал, как распознать плохого врача Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в инстаграме, как отличить хорошего врача от плохого. 250

Политика Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации. 1,2K

Общество В российских домах могут законсервировать мусоропроводы Активные общественники России выступили с предложением о консервации мусоропроводов в многоэтажных домах страны, и больше не проектировать такие «мусорки» в новостройках. 1,3K

Авто Продажи новых легковых машин в России в мае снизились Москва, 17 июня 2020, 10:08 — REGNUM В мае 2020 года автолюбители России приобрели около 62 тыс. новых легковушек, что почти в два раза меньше, чем за такой же период годом ранее — 118 тыс. единиц.