Уточнялось, что специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга в среду назначил штраф в 85 тысяч рублей бывшему мэру Евгению Ройзману по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сравнила предложения ввести законодательные ограничения или другие меры воздействия на российских артистов, осудивших специальную военную операцию России на Украине и уехавших из страны, с "охотой на ведьм".
"Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в публикации.