Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны. «Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК.

с чего всё началось

«Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК. На базе расформированной части будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа, сообщил источник РБК в военном округе.

Гаджеты Realme представила флагманский смартфон X2 Pro в России. Цена Основной модуль камеры realme X2 Pro поддерживает съемку видео с разрешением 4K, в то время как новый алгоритм UIS Super Anti-Shake и встроенный высокочувствительный гироскоп стабилизируют тряску при съемке в режиме реального времени сопоставимую с профессиональными спортивными камерами.

Происшествия Во ФСИН опровергли слухи о «плохом состоянии» Шестуна В столичном управлении ФСИН опровергли информацию о плохом состоянии здоровья бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, передает РИА Новости.

Общество В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.

Наука Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.

Общество Названо самое уродливое здание России Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.

Футбол Суд запретил фанату «Спартака» посещение матчей на полтора года Москвич Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки на стадионе во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (1:0). Его не пустят на «Газпром Арену» в течение полутора лет.

Шоу-бизнес Джоли встречается с бывшей девушкой Мэрилина Мэнсона Актриса давно испытывает симпатию к коллеге На днях источник из окружения 44-летней Анджелины Джоли сообщил журналистам, что кинодива закрутила новый роман.

Игры Анонсирована новая Outlast — это кооперативный хоррор Создатели Outlast из студии Red Barrels уже говорили, что их следующая игра будет экспериментальной, а с сегодняшним анонсом The Outlast Trials стал понятен творческий вектор развития разработчиков.

Армия и оружие КНДР предупредила США о возможности полномасштабной войны "КНДР и США технически находятся в состоянии войны, и перемирие может перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт в любой момент, даже из-за любой случайности", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), которое цитирует начальника Генштаба ВС КНДР Пак Хен Чхона.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.