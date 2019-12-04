Происшествия

РБКРБКМинобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

«Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК. На базе расформированной части будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа, сообщил источник РБК в военном округе.
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с чего всё началось

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны. «Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК.
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РБК подтвердил информацию «URA.RU» о расформировании части, где служил Шамсутдинов

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СМИ: воинскую часть, где Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, решено расформировать

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Военчасть в Забайкалье будет расформирована после расстрела Шамсутдиновым военнослужащих

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Военную часть стрелка Шамсутдинова разгонят и снова соберут. Свою роль сыграла «запредельно жесткая» критика Шойгу

Казанский репортер16:12

Раскрыта судьба пережившей бойню воинской части в Забайкалье

Lenta.ru05:43

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК05:31
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Здоровье

На Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице

В свою очередь, информацию о просроченных лекарствах в больнице назвали ложью и клеветой.
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Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
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Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

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Российские школьники стали хуже читать и считать

Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
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RT на русском 12:09
Политика

НАТО не развалилась. Это уже победа

Как пишет британская Guardian, "видеозапись показывает, что мировые лидеры шутят о Трампе на саммите НАТО".
Политаналитика 08:33
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Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Комсомольская правда 04:41
Политика

Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РБК 15:47
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил НАТО бойкотом защиты Польши и стран Балтии

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими.
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Происшествия

В пожаре в колледже Одессы погибла преподаватель

При пожаре в колледже Одессы один человек погиб и еще более 20 пострадали, сообщили в местном департаменте здравоохранения.
Газета.Ru 07:51
Спорт

РУСАДА призывает отстранить всех тренеров сборной по легкой атлетике

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РИА Новости 16:23
Политика

Зеленский надеется на большой обмен пленными до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе до конца 2019 года.
RT на русском 09:18
Футбол

«Ливерпуль» в дерби разгромил «Эвертон»

В поединке 15-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на «Энфилде» встречался с «Эвертоном».
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Авто

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Новый Opel Insignia обзавелся продвинутой оптикой.
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Космос

Штурм для SIRIUSа

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Экономика

«Роснано» получит средства для создания Фонда цифровой экономики

В России появился Фонд проектов цифровой экономики под управлением «Роснано», на создание которого выделят из бюджета 20 млрд рублей.
Известия 18:07
Происшествия

За нападение на капитана «Амура» возбуждено уголовное дело

Характер травм, полученный хоккеистом (открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, внутримозговая гематома) позволил органам правопорядка возбудить уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Sportbox.RU 03:44
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Десять человек погибли при обстреле Алеппо

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Кино

Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен

Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
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Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
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Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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В Приангарье медведь задрал мужчину на пороге его дома

Российская газета вчера в 23:55
Политика

Трамп заявил, что увеличение оборонных расходов НАТО не коснется США

Глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что увеличение оборонных расходов НАТО не затронет США, прокомментировав в среду в Twitter итоги своего участия в саммите альянса в Лондоне.
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Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
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РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Газета.Ru 04:55
Общество

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж покидают Alphabet

Основатели Google Сергей Брин (Sergey Brin) и Ларри Пейдж (Larry Page) объявили, что они уходят с руководящих должностей родительской компании Alphabet.
iXBT.com 01:39
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