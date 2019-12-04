Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны. «Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК.

с чего всё началось

«Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК. На базе расформированной части будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа, сообщил источник РБК в военном округе.

Общество Российские школьники стали хуже читать и считать Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Общество Россиянам разрешили посещать бассейн без справок Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.

Политика Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил НАТО бойкотом защиты Польши и стран Балтии Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими.

Происшествия В пожаре в колледже Одессы погибла преподаватель При пожаре в колледже Одессы один человек погиб и еще более 20 пострадали, сообщили в местном департаменте здравоохранения.

Спорт РУСАДА призывает отстранить всех тренеров сборной по легкой атлетике Помимо тренерского штаба национальной команды, РУСАДА предложило отстранить должностных лиц в национальном и региональных центрах спортивной подготовки (ЦСП) легкоатлетов с последующей их заменой на кандидатуры, согласованные с рабочей группой и РУСАДА.

Политика Зеленский надеется на большой обмен пленными до конца года Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе до конца 2019 года.

Космос Штурм для SIRIUSа Мозговой штурм посвящен планированию 8-ми и 12-месячных экспериментов по моделированию длительных космических полетов в рамках проекта SIRIUS, перспективным совместным исследованиям в области психологии, физиологии, микробиологии, иммунологии, метаболизму применительно к длительным космическим полётам.

Экономика «Роснано» получит средства для создания Фонда цифровой экономики В России появился Фонд проектов цифровой экономики под управлением «Роснано», на создание которого выделят из бюджета 20 млрд рублей.

Происшествия За нападение на капитана «Амура» возбуждено уголовное дело Характер травм, полученный хоккеистом (открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, внутримозговая гематома) позволил органам правопорядка возбудить уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Общество «Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.