Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны. «Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК.

с чего всё началось

«Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК. На базе расформированной части будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа, сообщил источник РБК в военном округе.

Культура Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.

Экономика Самозанятые пенсионеры получат прибавку Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.

Политика Германия вышлет двух российских дипломатов 1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.

Политика Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИДа 28 ноября заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста по собственному желанию.

Общество ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.

Происшествия В Омске локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Омске удалось локализовать на площади 150 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Гаджеты За два года доля AMD в сегменте графики вырастет на пару процентов Источник изображения: Seeking Alpha Такая методика позволяет определить, что в ближайшие два года расстановка сил на рынке дискретной графики существенно не изменится, если не учитывать потенциальное появление третьего игрока в лице корпорации Intel.

Политика Вучич пригласил Путина вновь посетить Сербию Президент Сербии Александр Вучич пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Сербию с официальным визитом в ближайшее время.

Политика НАТО впервые в истории решило обсудить военную угрозу со стороны Китая На проходящем в Лондоне саммите НАТО, лидеры стран альянса впервые в своей истории обсудят усиление Китая, рост его военных возможностей и возможный ответ НАТО на это усиление.

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.