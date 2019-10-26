Происшествия

РБКРБКМинобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

«Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК. На базе расформированной части будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа, сообщил источник РБК в военном округе.
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с чего всё началось

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны. «Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК.
РБК05:31

Подробнее о событии

РБК подтвердил информацию «URA.RU» о расформировании части, где служил Шамсутдинов

URA.Ru06:47

Что-то нечисто: С расформированием части, где Шамсутдинов устроил бойню, не всё ясно

Царьград08:00

Воинскую часть в Горном расформируют — СМИ

Чита.Ру07:46

Минобороны расформирует часть, где Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам и офицерам

Радио Комсомольская правда07:29

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК05:31

Военчасть в Забайкалье будет расформирована после расстрела Шамсутдиновым военнослужащих

VSE42.RU06:47

Раскрыта судьба пережившей бойню воинской части в Забайкалье

Lenta.ru05:43
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Энергетика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 08:57
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Культура

Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо

Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Ревизор.ру 02 декабря в 10:43
Политика

Трамп прокомментировал возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Вашингтон пока не принял решение о введении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил 4 декабря президент США Дональд Трамп.
REGNUM 08:49
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Политика

Германия вышлет двух российских дипломатов

1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.
Lenta.ru 09:15
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
Политика

Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИДа

28 ноября заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста по собственному желанию.
Известия 07:56
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Общество

ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
РБК 07:35
Политика

СБУ задержала члена севастопольского отделения «Единой России»

Крым 24 вчера в 12:50
Происшествия

В Омске локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Омске удалось локализовать на площади 150 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:16
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Политика

В НАТО назвали Россию основной угрозой

В НАТО считают, что основную угрозу альянсу представляют действия России и международный терроризм.
Lenta.ru 09:23
Общество

В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
РИА Новости 05:19
Космос

Спутник НАСА обнаружил на Луне обломки индийского зонда «Викрам»

Лунной станции Соединенных Штатов удалось обнаружить на естественном спутнике нашей планеты части зонда «Викрам», запущенного Индией.
Discover24 03:57
Общество

Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

Ведомости 08:53
Гаджеты

За два года доля AMD в сегменте графики вырастет на пару процентов

Источник изображения: Seeking Alpha Такая методика позволяет определить, что в ближайшие два года расстановка сил на рынке дискретной графики существенно не изменится, если не учитывать потенциальное появление третьего игрока в лице корпорации Intel.
3DNews вчера в 06:55
Общество

Илон Маск предстал перед судом в США по делу о клевете

Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед американским судом по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта.
iReactor вчера в 23:32
Футбол

В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла

Семак, рассуждая о сравнениях «Зенита» с империей зла, заявил, что лидер турнирной таблицы будет вызывать негатив у соперников.
Lenta.ru 09:09
Политика

Вучич пригласил Путина вновь посетить Сербию

Президент Сербии Александр Вучич пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Сербию с официальным визитом в ближайшее время.
Rambler News Service 06:46
Общество

Активисту Гальперину попросили изменить условный срок на реальный

Активисту Глебу Гальперину могут изменить условный срок за "призывы к экстремизму" на реальный.
Московский Комсомолец 08:56
Общество

Автор закона об иностранных агентах, по некоторым данным, владелец миллиардного состояния в кипрских офшорах

Автор закона об иностранных агентах, глава думского Комитета по информационной политике Леонид Левин, по некоторым данным, владелец миллиардного состояния в кипрских офшорах, - утверждает автор расследования в издании Инсайдер Сергей Ежов.
Эхо Москвы 08:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца

Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
7Дней.ру 08:00
Фигурное катание

Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при

В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Реальное время 07:53
Происшествия

Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Не менее 10 человек получили травмы при пожаре в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Известия 04:56
Политика

НАТО впервые в истории решило обсудить военную угрозу со стороны Китая

На проходящем в Лондоне саммите НАТО, лидеры стран альянса впервые в своей истории обсудят усиление Китая, рост его военных возможностей и возможный ответ НАТО на это усиление.
Военное обозрение 05:14
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать Певцову на обвинения в предательстве России

Ведущий Первого канала Владимир Познер отказался отвечать на слова актера театра "Ленком" Дмитрия Певцова, который назвал его "врагом России" и призвал уехать из страны.
Газета.Ru 07:29
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