Происшествия

РБКРБКМинобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

«Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК. На базе расформированной части будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа, сообщил источник РБК в военном округе.
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Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны. «Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК.
РБК05:31

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РБК подтвердил информацию «URA.RU» о расформировании части, где служил Шамсутдинов

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Что-то нечисто: С расформированием части, где Шамсутдинов устроил бойню, не всё ясно

Царьград08:00

Воинскую часть в Горном расформируют — СМИ

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Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК05:31

Военчасть в Забайкалье будет расформирована после расстрела Шамсутдиновым военнослужащих

VSE42.RU06:47

Раскрыта судьба пережившей бойню воинской части в Забайкалье

Lenta.ru05:43
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Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе

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Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем

Путин был в Сербии в январе 2019 года, и эта поездка - а российский президент пользуется определенной популярностью в этой стране - оказала определенную поддержку Вучичу.
Газета.Ru 09:52
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Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
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В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

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Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает размеры пенсий в России позорными и унизительными.
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Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
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В России пообещали зеркальный ответ на продление Киевом спецпошлин

Правительство России зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин на российские товары, сообщает в среду, 4 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова.
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