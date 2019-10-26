Происшествия
РБКМинобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
«Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК. На базе расформированной части будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа, сообщил источник РБК в военном округе.
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с чего всё началось
Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны. «Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК.РБК05:31
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«Затруднит работу следствия»: Воинская часть Шамсутдинова расформирована - отец стрелка
Царьград02 декабря в 11:42
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