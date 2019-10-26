Происшествия

РБКРБКМинобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

«Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК. На базе расформированной части будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа, сообщил источник РБК в военном округе.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны. «Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК.
РБК05:31

Подробнее о событии

РБК подтвердил информацию «URA.RU» о расформировании части, где служил Шамсутдинов

URA.Ru06:47

Воинскую часть в Горном расформируют — СМИ

Чита.Ру07:46

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК05:31

Военчасть в Забайкалье будет расформирована после расстрела Шамсутдиновым военнослужащих

VSE42.RU06:47

«Затруднит работу следствия»: Воинская часть Шамсутдинова расформирована - отец стрелка

Царьград02 декабря в 11:42

Раскрыта судьба пережившей бойню воинской части в Забайкалье

Lenta.ru05:43

Минобороны расформирует воинскую часть, где рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил 8 человек

Эхо Москвы06:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Политика

Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму

Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
RT на русском 04:52
Политика

Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин

Москва зеркально ответит на продление Киевом спецпошлин на российские товары, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
РИА Новости 07:55
Политика

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России.
Интерфакс 07:13
Общество

Сегодня костромские школьники напишут итоговое сочинение

Сегодня 11-классники Костромской области напишут итоговое сочинение – сообщает региональный департамент образования и науки.
k1news.ru 01:00
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Общество

Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального

Алтапресс вчера в 01:46
Общество

Студент Егор Жуков не признал вину по делу об экстремизме

Студент Егор Жуков не признал вину в экстремизме из-за канала роликов на YouTube, передает корреспондент РАПСИ из зала Кунцевского суда Москвы.
РАПСИ вчера в 03:53
Армия и оружие

Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах

Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
News.ru вчера в 17:45
Общество

В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
РИА Новости 05:19
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Фигурное катание

Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
РИА Новости 05:04
Общество

The Hill предрек конец России как космической державы

NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.
Газета.Ru 06:59
Происшествия

Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась

В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
RT на русском 07:46
Происшествия

Дело о взрыве газа под Белгородом передано в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту взрыва бытового газа под Белгородом, в результате которого погиб один человек.
RT на русском 07:42
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Футбол

Месси о Роналду: он бомбардир, а я выстраиваю игру

Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался о прошедшей недавно церемонии награждения "Золотой мяч" - 2019, передает L'Equipe.
Газета.Ru 01:29
Политика

Немецкие социал-демократы выбрали революцию. Варшава встревожена

В минувшую субботу, 30 ноября, члены СДПГ выбирали тех, кто возглавит партию.
REGNUM 01 декабря в 04:37
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа

В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Татарстан Сегодня 04:33
Общество

В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

Вести.Ru 07:09
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Вести.Ru 00:39
Технологии

Google представила рейтинг лучших игр, приложений и фильмов 2019 года

Компания Google опубликовала свой рейтинг лучших игр, приложений и фильмов 2019 года.
ITZine.ru вчера в 23:00
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 11:19
Авто

На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Wroom.ru 00:00
Происшествия

Депутат Киевоблсовета Соболев заявил, что покушения на его жизнь будут продолжаться

Депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев, сын которого погиб в Киеве от пули наемного убийцы, предложил правоохранителям список фамилий людей, которых необходимо проверить на детекторе лжи.
Украина.ру 06:51
Религия

Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.
Lenta.ru 05:03
Политика

Итогом «нормандского саммита» должен стать Ruxit

Ранее Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма Украине он надеется на США.
Утро.ru вчера в 07:25
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс 02:24
Экономика

Крупнейшему ретейлеру России доначислили 1,4 млрд рублей налогов

Московский арбитражный суд отказался отменить решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС), которая в 2018 году доначислила X5 Retail Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») 1,4 млрд рублей налогов и штрафа.
Forbes вчера в 14:23
Главное