Происшествия

РБКРБКМинобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

«Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК. На базе расформированной части будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа, сообщил источник РБК в военном округе.
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с чего всё началось

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны. «Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК.
РБК05:31

Подробнее о событии

Военную часть стрелка Шамсутдинова разгонят и снова соберут. Свою роль сыграла «запредельно жесткая» критика Шойгу

Казанский репортер16:12

Раскрыта судьба пережившей бойню воинской части в Забайкалье

Lenta.ru05:43

Что-то нечисто: С расформированием части, где Шамсутдинов устроил бойню, не всё ясно

Царьград08:00

Военчасть в Забайкалье будет расформирована после расстрела Шамсутдиновым военнослужащих

VSE42.RU06:47

РБК подтвердил информацию «URA.RU» о расформировании части, где служил Шамсутдинов

URA.Ru06:47

СМИ: воинскую часть, где Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, решено расформировать

Московский Комсомолец07:02

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК05:31
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Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Российская газета 04:55
Армия и оружие

США задержали судно с иранским оружием в Оманском заливе

Американский военный корабль задержал в Оманском заливе судно с частями ракет, предположительно, иранского производства.
Газета.Ru 16:51
Транспорт

В центре Москвы вводится штраф в размере 3000 рублей за парковку на газонах и площадках для спецтехники

В восьми дворах Центрального административного округа по просьбам местных жителей заработает программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы».
Эхо Москвы 22:32
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Происшествия

Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Газета.Ru 12:08
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
РБК 14:45
Культура

Жители Хакасии поделились впечатлениями от выпуска «Орла и Решки»

Девушки спрятали в разных районах республики 5 бутылок со 100 долларами в каждой. Накануне жители Хакасии активно искали эти тайники.
Хакасия 03:13
Кино

Звезда «Гарри Поттера» хочет вернуться в «Фантастические твари»

ГЛАС.RU вчера в 03:36
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК 08:16
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Армия и оружие

В КНДР не исключили полномасштабного вооруженного конфликта с США

Начальник генштаба армии КНДР Пак Чен Чхон не исключил вооруженного конфликта с США.
РЕН ТВ 13:50
Происшествия

В результате стрельбы на базе США в Перл-Харборе ранены три человека

На верфи, расположенной на территории базы американских ВМС в Перл-Харборе произошла стрельба, в результате которой три человека были ранены.
RT на русском 21:12
Происшествия

В ФСО делят должности и отпуска

Потом ставший обычным инженером бывший начальник отдела заподозрил майора Павлова в «предвзятом к нему отношении», лишении его премий и т. д. Последней каплей стало, как говорится в материалах судебного разбирательства, изменение в графике отпусков майора Соловьева на 2019 год.
Коммерсантъ 17:19
Политика

Российских дипломатов высылают из Германии

Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
Примечания 10:13
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия 09:47
Шоу-бизнес

Игорь Николаев подарил жене гардеробную

Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой отметила день рождения с детьми Аллы Пугачевой.
StarHit.ru вчера в 14:00
Происшествия

У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Очаг землетрясения залегал на глубине 10,3 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 69 км южнее города Кавиенг в Папуа — Новой Гвинее.
РБК вчера в 20:26
Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости 22:15
Наука

Мышей научили не пить при повышении градуса алкоголя

Ученые из Национального института здоровья в Бетесде (США) научили мышей вовремя останавливаться при повышении градуса алкоголя, избирательно заблокировав альдегиддегидрогеназу (АДГ) в печени.
МедиаПоток 06:01
Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
КП - Донецк 09:38
Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
РИА Новости 20:15
Происшествия

Капитан «Амура» попал в больницу после нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу после нападения в Хабаровске.
Газета.Ru 02 декабря в 07:45
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
Общество

В России потеплеет на 25 градусов

Температура перестанет опускаться ниже –20 градусов. «За четыре дня температура повысится на 25 градусов!» – отметил Вильфанд.
Smolnarod.ru 13:21
Общество

Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах

Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
РБК 16:10
Авто

Названы самые популярные подержанные автомобили в России

Отечественная LADA в рейтинге самых часто перепродаваемых автомобилей стала только 10-й.
Автоновости дня 22:20
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил НАТО бойкотом защиты Польши и стран Балтии

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими.
Политика Сегодня вчера в 02:59
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на нефтестанции в Татарстане

Газета.Ru 15:40
Экономика

400 тысяч долларов получит Краснодар на проект «канатного метро»

Стало известно о решении Совета директоров Нового банка развития БРИКС оказать техподдержку проекту «канатного метро» в краевом центре.
Infox.ru 13:46
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