Происшествия

РБКРБКМинобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

«Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК. На базе расформированной части будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа, сообщил источник РБК в военном округе.
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с чего всё началось

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны. «Часть, где проходил службу Шамсутдинов, будет расформирована до конца года», — сказал собеседник РБК.
РБК05:31

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Что-то нечисто: С расформированием части, где Шамсутдинов устроил бойню, не всё ясно

Царьград08:00

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК05:31

Минобороны расформирует часть, где Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам и офицерам

Радио Комсомольская правда07:29

Военчасть в Забайкалье будет расформирована после расстрела Шамсутдиновым военнослужащих

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РБК подтвердил информацию «URA.RU» о расформировании части, где служил Шамсутдинов

URA.Ru06:47

Раскрыта судьба пережившей бойню воинской части в Забайкалье

Lenta.ru05:43

Воинскую часть в Горном расформируют — СМИ

Чита.Ру07:46
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