Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.

Политика Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним. 5,3K

Общество Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время «Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении на сайте ведомства. 660

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K

Общество Беглов выразил соболезнования семье Филиппова Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова. 23

Общество Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. 1,8K

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Политика Трамп и Макрон намерены созвать совещание «пятерки» Совбеза ООН Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, КНР и Великобритания) и обсудить реакцию ООН на коронавирус, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир. 6

Происшествия Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку В Подмосковье правоохранители начали проверку после вечеринки в ЖК "Бутово парк 2" в Ленинском городском округе, когда местные жители собрались толпой во дворе дома. 1K

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 133

Общество Власти Италии объявили о смягчении режима карантина Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений. 26

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 2,3K

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Здоровье США дополнили список вероятных симптомов коронавируса Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США внесли шесть новых позиций в перечень вероятных симптомов коронавируса. 19

Общество Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников. 199

Общество В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области. 122

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 756