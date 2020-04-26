Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
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Коронавирус подтверждён у 874 российских военных

RT на русскомвчера в 14:01

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Известиявчера в 16:48

Минобороны сообщило о почти 900 заразившихся коронавирусом военных

РИА Новостивчера в 16:38

Коронавирус обнаружили у почти 900 российских военных

Эхо Москвывчера в 18:03

Почти 900 случаев заражения коронавирусом выявлено в армии России

ТАССвчера в 13:47

Минобороны сообщило о почти 900 заразившихся коронавирусом в армии

РБКвчера в 13:47

Коронавирус выявили у 874 российских военнослужащих

Lenta.ruвчера в 13:32
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе

По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru вчера в 07:03
5,8K
Общество

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
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Политика

В Госдуме объяснили невозможность переноса майских праздников

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов объяснил невозможность переноса выходных 1-5 мая из-за режима самоизоляции.
РЕН ТВ вчера в 23:34
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Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
341
Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия вчера в 19:46
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
40
Общество

Гидрометцентр: станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений

REGNUM вчера в 22:57
30
Общество

Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru вчера в 16:17
2K
Культура

Лариса Долина указала на отличия российской публики от американской

Артистка сообщила, что американцы ведут себя более раскованно, в отличие от россиян.
Слово и Дело вчера в 23:34
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Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
1,9K
Общество

В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники

В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости вчера в 08:02
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Здоровье

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 23:57
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Политика

Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 02:53
2K
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском вчера в 09:36
1,1K
Общество

Скончался известный итальянский журналист Джульетто Кьеза

ГТРК Алания вчера в 07:58
284
Общество

Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
4
Транспорт

В Благовещенске мост через Зею закрыли для грузовиков на две недели

В Благовещенске на одном из пролетов моста через реку Зея просела плита перекрытия, сообщает пресс-служба администрации города.
Российская газета вчера в 23:02
14
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

RT на русском вчера в 06:54
2,9K
Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Продлить режим самоизоляции в России призвала Глава Роспотребнадзора Анна Попова.
12 Канал Омск вчера в 23:19
4,5K
Культура

Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

РИА Новости вчера в 15:37
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Технологии

В России испытают вакцины от коронавируса на «гуманизированных мышах»

REGNUM вчера в 21:40
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Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
779
Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru вчера в 07:38
1,1K
Политика

Япония запретила въезд из России из-за коронавируса

В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и Украины в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском вчера в 23:35
1
Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой

По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru вчера в 05:38
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Происшествия

Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда

ТАСС вчера в 20:57
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Армия и оружие

Военные оказывают помощь в тушении природных пожаров

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) задействованы в тушении природных пожаров на территории соседней с Хакасией Тувой.
ИА Хакасия вчера в 21:41
Политика

В КНДР заявили, что Ким Чен Ын работает над документами

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил послание с благодарностью строителям туристической зоны, а также продолжает работу с документами.
Мойка78 вчера в 18:05
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