Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.

Общество Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. 380

Политика В Госдуме объяснили невозможность переноса майских праздников Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов объяснил невозможность переноса выходных 1-5 мая из-за режима самоизоляции. 1

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Общество Сотрудники российских банков переезжают на работу В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК. 1,1K

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Армия и оружие Военные оказывают помощь в тушении природных пожаров Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) задействованы в тушении природных пожаров на территории соседней с Хакасией Тувой.