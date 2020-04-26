Коронавирус
ВедомостиМинобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
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Общество
В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 21:37
Армия и оружие
Украина продолжила испытания ракеты «Ольха-М»
Испытания украинской ракеты «Ольха-М» продолжились на полигоне в Одесской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины 26 апреля на официальном сайте.
ИА Красная Весна 18:06
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
Здоровье
Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса
Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
Гаджеты
Новые часы Samsung Galaxy Watch получат 8 ГБ памяти
Предполагается, что следующие умные часы Samsung Galaxy Watch будут представлены на мероприятии Galaxy Unpacked, посвященном презентации линейки смартфонов Galaxy Note 20, которое пройдет в августе этого года.
iXBT.com 17:05
Общество
Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
Общество
40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом
Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
РБК 20:00
Наука
Найдена первая значительная мутация нового коронавируса
Исследователи из Тайваня и Австралии обнаружили первую значительную мутацию нового коронавируса SARS-CoV-2, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на РИА Новости.
TV BRICS вчера в 00:30
Здоровье
До 83 возросло количество пациентов с коронавирусом в Забайкалье
Еще у десяти человек в Забайкальском крае подтвердился коронавирус. Теперь в регионе зарегистрировано 83 случая COVID-19.
EastRussia 23 апреля в 23:23
Политика
Протодиакон Кураев резко отозвался о мозаике с Путиным и Сталиным в храме Минобороны
Изображение на другой мозаичной композиции — «Бескровное присоединение Крыма» первых лиц государства: президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, протодиакон тоже не приветствовал.
Росбалт вчера в 20:20
Общество
Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей.
РИА Новости 17:00
Общество
Минюст напомнил про презумпцию невиновности авторам КоАП
Норма была пропущена Минюст предложил закрепить в проекте нового в РФ закона – Процессуального кодекса об административных правонарушениях (ПКоАП РФ) – презумпцию невиновности гражданина, сообщили в пресс-службе министерства.
SM News 16:39
Экономика
Производителей антисептиков в России могут освободить от уплаты акциза
В документе говорится, что производителям будет необходимо получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем которой служит спирт.
REGNUM 20:43
Происшествия
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда на Сахалин
Самолет авиакомпании «Аврора» доставил группу российских туристов из Таиланда на Сахалин.
РБК 20:54
Шоу-бизнес
Киркоров признался, что хотел видеть в «Маске» Преснякова и Стоцкую
Председатель жюри шоу «Маска» признался, почему так настойчиво утверждал, что под маской Льва прячется Никита Пресняков.
НТВ 17:42
Единоборства
Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии
Лезги газет 15:03
Общество
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
Политика
Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
ТАСС 20:05
Политика
Названа дата нового обращения Путина к нации из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин обратится к россиянам с новой информацией по поводу эпидемии коронавирусной инфекции в стране во вторник, 28 апреля.
Primpress.ru 13:00
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
Происшествия
Сбежавшего амурчанина с COVID-19 вернули в больницу
В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
Российская газета 00:49
Общество
В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса
Мыши создаются специально для тестов вакцины от коронавируса, а первые результаты стоит ожидать уже в июне.
РЕН ТВ 20:57
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском 20:22
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
Здоровье
Сжать тиски: карантинные меры вновь ужесточат в Бурятии
Глава Бурятии отметил, что власти «хотели разжать тиски, а сейчас, наоборот, снова зажмут их».
EastRussia 20:30
Общество
Зоопаркам и госархивам разрешили работать в Приангарье
Работать и не попасть на штраф могут госархивы и организации по охране исторических мест и памятников культуры.
EastRussia 20:28