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Газета.Ru
Газета.Ru

Минобороны раскрыло детали совместных учений России и Белоруссии

В Минобороны России рассказали о военных учениях "Славянское братство - 2020". В этом году они пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Их запланировали еще в октябре прошлого года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Учения «Славянское братство - 2020» пройдут с 14 по 25 сентября в Белоруссии

Об учениях Планировалось, что во второй половине сентября на военном полигоне Брестский под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии будут проведены плановые совместные белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство - 2020", которые проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц.
ТАСС04:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минобороны раскрыло детали совместных учений России и Белоруссии

Газета.Ru08:27
RT на русском

Минобороны сообщило детали совместных учений России и Белоруссии

RT на русском05:14
РБК

Минобороны назвало дату тактических учений России и Белоруссии

РБК04:59
Комсомольская правда

Россия отправляет на учения в Белоруссию псковских десантников

Комсомольская правда04:30
Lenta.ru

В Минобороны России объяснили цель учений «Славянское братство»

Lenta.ru06:43
Интерфакс - Россия

Белорусско-российские тактические учения «Славянское братство» пройдут с 14 по 25 сентября

Интерфакс - Россия04:06
ТАСС

Учения «Славянское братство - 2020» пройдут с 14 по 25 сентября в Белоруссии

ТАСС04:05
КП - Беларусь

Россия отправит в Беларусь 300 десантников и около 70 единиц боевой техники

КП - Беларусь07:22

Самолет компании S7 вернулся в Кольцово из-за неисправности

«При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург–Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности», — передает информацию агентства «РИА Новости».
Самолет компании S7 вернулся в Кольцово из-за неисправности
Известия08:56
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Главный тренер ФК «Химки» Гунько может быть отправлен в отставку

Напомним, 12 сентября «Химки» проиграли на выезде екатеринбургской команде «Урал» в матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1. В настоящее время клуб находится на 15-м, предпоследнем месте турнирной таблицы с тремя очками и не выиграл ни одного матча в новом сезон.
REGNUM08:24

В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»

В отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке мошенничества.
РБК05:35
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На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио глава региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом, у него 61,44% голосов избирателей.
REGNUM08:52

Свежий трейлер ремастера Crysis посвятили рейтрейсингу на консолях

Студия подготовила лишь 40 секунд кадров на PS4 Pro и Xbox One X — на базовых PS4 и Xbox One рейтрейсинга не будет, а на старших версиях консолей он доступен только в отдельном режиме при динамическом разрешении 1080р.
Игромания.ру11 сентября в 11:49
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