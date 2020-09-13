Минобороны раскрыло детали совместных учений России и Белоруссии
В Минобороны России рассказали о военных учениях "Славянское братство - 2020". В этом году они пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Их запланировали еще в октябре прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Учения «Славянское братство - 2020» пройдут с 14 по 25 сентября в Белоруссии
Об учениях Планировалось, что во второй половине сентября на военном полигоне Брестский под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии будут проведены плановые совместные белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство - 2020", которые проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц.
ТАСС04:05
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Белорусско-российские тактические учения «Славянское братство» пройдут с 14 по 25 сентября
Интерфакс - Россия04:06