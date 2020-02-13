Армия и оружие

РБКРБКМинобороны рассекретило архивные документы об освобождении Будапешта

Минобороны опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск. На интернет-портале ведомства появился новый историко-познавательный раздел, где размещаются уникальные рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны.
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Минобороны опубликовало секретные документы об освобождении Будапешта

Газета.Ru00:41

В России рассекретили документы об освобождении Будапешта от гитлеровцев

URA.Ru00:37

Минобороны опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта

ТАССвчера в 16:14

«Убили парламентеров»: главное из раскрытых архивов о взятии Будапешта

РИА Новости00:00

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Будапешта

РБКвчера в 16:34

75 лет со дня освобождения Будапешта

RT на русском00:50

И на груди его светилась…

Советская Чувашия11 февраля в 03:35
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Происшествия

В аварии под Псковом погибли восемь украинцев

Lenta.ru вчера в 19:51
Экономика

Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Газета.Ru 11 февраля в 04:51
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Экономика

Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

Улучшение потребительских настроений россиян эксперты Сбербанка связывают с укреплением рубля, снижением процентных ставок и «стабильным ростом доходов на фоне замедления инфляции и отсутствия негативных новостей».
РБК вчера в 04:24
Происшествия

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
РИА Новости 10 февраля в 07:12
Общество

Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, скончался в возрасте 103 лет.
RT на русском 00:33
Экономика

Эксперты усомнились в плане Минфина привлечь ₽30 трлн инвестиций

Аналитики инвесткомпании InfraOne, которая специализируется на проектах в инфраструктуре, назвали «нереалистичными» планы Минфина по привлечению до 30 трлн руб. инвестиций к 2024 году за счет реализации положений разрабатываемых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК; соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении).
РБК 00:00
Общество

Суд в Пензе вынес приговор всем фигурантам дела «Сети»

Эхо Москвы 10 февраля в 10:00
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Гаджеты

Samsung представил флагманские Galaxy S20

Три новых модели смартфона представила компания Samsung Electronics на официальном канале YouTube.
Городовой вчера в 00:08
Гаджеты

Компания Essential Products прекратила свое существование

Некогда успешный стартап Essential Products, созданный одним из разработчиков операционной системы Android Энди Рубином, сегодня объявил о прекращении своей деятельности.
Anonsens вчера в 17:11
Политика

День голосования за поправки в Конституцию могут объявить выходным

В России могут объявить дополнительный выходной, связанный с Днём голосования за принятие поправок в Конституцию РФ.
Neva.Today 11 февраля в 06:05
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
Здоровье

В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса

В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Коммерсантъ вчера в 22:29
Армия и оружие

Красный навал: как два сторожевика выгнали корабли США из Черного моря

Российская газета вчера в 05:14
Армия и оружие

В Турции заявили о «нейтрализации» 55 сирийских военных в Идлибе

Турецкая армия "нейтрализовала" еще 55 сирийских военных в Идлибе, сообщило минобороны страны.
РИА Новости вчера в 23:47
Общество

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Интернет

Мошенники используют названия сервисов для знакомств в зловредах

Авторы мобильных зловредов часто использовали названия популярных приложений для онлайн-знакомств, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».
Банки.ру вчера в 09:00
Общество

Минтруд упростит выдачу пособий для семей с детьми от трех до семи лет

Семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума смогут получить пособие по уходу за ребенком от трех до семи лет, подав соответствующее заявление.
ТАСС вчера в 05:14
Шоу-бизнес

Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи

Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Актуальные Новости 11 февраля в 11:36
Кино

В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи

13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
RT на русском вчера в 08:09
Экономика

Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости

"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Вести.Ru 11 февраля в 08:32
Экономика

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
РБК вчера в 13:13
Происшествия

Стрельба на Лубянке рикошетит проверками

Все, кто оказался в кабинете начальника отдела, по словам источников, как и другие сотрудники, наблюдавшие вооруженный инцидент, сразу же после него в течение нескольких часов писали объяснения, в том числе и для управления собственной безопасности ФСБ.
Коммерсантъ вчера в 17:06
Общество

Продавцы электроники попросили снизить налог на болванку

Продавцы и импортеры электроники попросили снизить платежи, которые идут в пользу авторов музыки, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Общество

Директор ФБК стал обвиняемым в деле о фильме «Он вам не Димон»

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил статус обвиняемого по делу о фильме Алексея Навального «Он вам не Димон».
РБК вчера в 22:05
Футбол

ЦСКА может купить футболиста «Крузейро» Кака за €4 млн

Российский футбольный клуб ЦСКА может приобрести защитника бразильской команды "Крузейро" Кака за €4 млн.
ТАСС Спорт 10 февраля в 15:33
Хоккей

ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ

РБК вчера в 13:13
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