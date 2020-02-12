Армия и оружие

РБКРБКМинобороны рассекретило архивные документы об освобождении Будапешта

Минобороны опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск. На интернет-портале ведомства появился новый историко-познавательный раздел, где показаны уникальные рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Будапешта

РБК16:34

Минобороны опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта

ТАСС16:14

РВИО: самые ожесточенные уличные бои в 1945 году велись в Будапеште

РИА Новости16:44

Рассекречены документы об освобождении Будапешта

Lenta.ru16:04

108 дней штурма за свободу

Российская газета16:01

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта

RT на русском16:06

За что в 1945 году почти на 20 лет запретили песню «Враги сожгли родную хату»

Туапсинские вести02:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 20:28, Ашберн
Происшествия

В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»

Коммерсантъ вчера в 14:49
Общество

Число жертв коронавируса в Хубэе достигло 1068 человек

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 1068 человек, передает РИА Новости, ссылаясь на региональный комитет здравоохранения.
Аргументы и Факты вчера в 18:24
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Общество

112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире

112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабе был официально признан старейшим из ныне живущих мужчин в мире.
Повестка дня 11:43
Общество

На пляже Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского зверя

На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили останки загадочного морского существа, выброшенные на пляж ураганом «Сиара».
Известия 08:33
Экономика

Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%

Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 03:10
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу

Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Деловое.ТВ 04:28
Космос

Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет

Специалисты из Великобритании предсказали, что астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 миллиардов лет.
Pravda.Ru 03:00
Происшествия

Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке

Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
REGNUM вчера в 13:22
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости 15:51
Происшествия

Под Псковом в ДТП погибли восемь человек

На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Газета.Ru 18:52
Энергетика

В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Известия 05:32
Экономика

Минфин намерен повысить налог на добычу угля

В компаниях по добыче угля, алмазов и минеральных удобрений не оценили возможные нововведения, отметив, что это спровоцирует рост цен и сокращение инвестиций.
Городовой вчера в 02:17
Космос

Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры

Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
N+1 02:26
Политика

Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс 18:16
Политика

Facebook удалила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов

Представители социальной сети Facebook заявили, что обнаружили группу фейковых аккаунтов, которые, по утверждению компании, связаны с российской военной разведкой.
Газета.Ru 14:59
Здоровье

Названы основные симптомы инсульта у женщин

Нольте напомнил, что основными симптомами инсульта становятся мышечная слабость, нарушение речи, односторонне онемение кожи.
Профиль 10 февраля в 14:21
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru 05:09
Гаджеты

Складной смартфон Motorola Razr с гибким экраном прошел краш-тест

Planet Today 10 февраля в 01:50
Политика

Рейтинг доверия Путину упал вдвое

За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.
АМИТЕЛ 02:44
Космос

Эксперт Галкин назвал качества, необходимые космонавтам для полетов к Луне

ФАН 09:24
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
Происшествия

Кузбассовец выстрелил в глаз мужчине из-за места на парковке

В Прокопьевске один мужчина выстрелил другому в глаз из-за места на парковке.
Газета Кемерова 08:23
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa 04:22
Экономика

Инвестор строительства Ленского моста рассказал о финансировании

REGNUM 19:27
Здоровье

Минздрав назвал ежегодное количество осложнений от врачебных ошибок

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»Из-за врачебных ошибок тяжелые осложнения в России каждый год получают более 70 тыс. человек.
Ненецкое информационное агентство - 24 вчера в 06:56
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия 11:13
Кино

Российский прокат возглавили «Хищные птицы»

На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Российская газета 10 февраля в 06:50
Происшествия

В Амурской области сошли с рельсов 10 вагонов поезда

По предварительным данным, сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда.
Российская газета 11:54
Как работают Яндекс.Новости?
Празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войнеБольше новостей по теме
Главное