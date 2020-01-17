Армия и оружие

РБКРБКМинобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы

Министерство обороны России к 75-летию освобождения Варшавы от гитлеровских войск обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды военной операции. Материалы опубликованы на сайте министерства.
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