Армия и оружие
РБКМинобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Варшавы от гитлеровских войск обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды военной операции. Материалы опубликованы на сайте министерства.
Читать в источнике
Оценить114
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 22:13, Ашберн
Происшествия
В КНР ещё один человек умер от нового типа коронавируса
11 января в городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался.
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10
Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке
Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Общество
Министр здравоохранения Бурятии подал в отставку
Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев подал в отставку. Об этом он лично сообщил в беседе с журналистом Ариг Ус.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Экономика
Темпы роста ВВП Китая в 2019 году замедлились до 6,1%
Темпы роста ВВП Китая в 2019 году составили 6,1% против 6,6% в 2018 году, что в целом соответствует официальному прогнозу, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.
Здоровье
Врач перечислил продукты, помогающие при похмелье
Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты стоит употребить, чтобы не мучало похмелье.
Интернет
«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России
Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
Авто
Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа
Производство Chevrolet Niva на линию АвтоВАЗа планируют перенести ориентировочно в 2021 году.
Музыка
Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш
Биатлон
Экс-тренер сборной России по биатлону прошелся по Губерниеву
Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин высказался в адрес известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
Происшествия
В Алтайском крае задержанный покончил с собой в отделе полиции
В Алтайском крае началась проверка по факту самоубийства задержанного в отделе полиции по Новоалтайску, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Шоу-бизнес
Оголившийся сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках
Российская актриса театра и кино Елена Яковлева неоднократно говорила о своей любви к сыну - Денису Шальных, который на протяжении долгого времени не мог найти себя.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Шоу-бизнес
Дима Билан готовится к очередной операции на ноге
Дима Билан обнародовал на своей странице пост в Instagram, в котором рассказал, что сейчас находится в больнице.
Политика
Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу
Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
В реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин – автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые исполняет Лепс.
Общество
Усталое общество: каких изменений россияне ждут от власти
В прошлом году впервые с 2014-го сократилось число россиян, которым денег не хватает на еду или хватает только на еду.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Происшествия
В Бурятии молодая женщина умерла от передозировки парацетамола
Пациентка принимала парацетамол по 3 г – 6 таблеток в течение 3 дней одновременно с 2 таблетками аспирина и другими препаратами.
Космос
Российско-европейский марсоход успешно прошел температурные испытания
Во Франции успешно завершились испытания марсохода российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020" (ExoMars-2020).
Экономика
Латвийская железная дорога сократит полторы тысячи сотрудников
Латвийская железная дорога (LDz) в этом году планирует сократить 1500 сотрудников.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал риски при крещенских купаниях
Роспотребнадзор призвал людей с заболеваниями дыхательных путей воздержаться от крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января.
Политика
Путин предложил назначить Михаила Мишустина на должность премьера
Президент России Владимир Путин предложил назначить главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Политика
Кудрин заявил об отсутствии предложений войти в новое правительство
Главе Счетной палаты Алексею Кудрину не предлагали войти в состав нового правительства.
Общество
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале
Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".