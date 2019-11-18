Политика Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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