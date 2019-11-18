Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны рассекретило документы о Словацком восстании
Военное ведомство открыло на своем сайте новый раздел, посвященный 75-летию Словацкого национального восстания.
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Минобороны рассекретило документы о Словацком национальном восстании в 1944 году
ТК Звезда15 ноября в 16:00
Минобороны сняло секретность с документов ВОВ, касающихся деятельности словацких партизан
Радио Комсомольская правда16 ноября в 11:14
Минобороны России рассекретило документы о действия словацких партизан
Ореанда-Новости16 ноября в 08:10
Минобороны рассекретило документы о словацких партизанах во время Второй мировой
Суть событий16 ноября в 07:41
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Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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В целом позитивное (симпатия и восхищение) отношение к Путину снизилось с 2017 г. на 10 процентных пунктов до 32%, а нейтрально-дистанцированное – выросло на 7 п. п. до 61%.
Общество
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Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
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Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
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Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Армия и оружие
Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил в понедельник учения военно-воздушных сил и сил ПВО и подчеркнул необходимость повышения готовности страны к войне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Футбол
Черчесов объяснил поражение россиян в матче со сборной Бельгии
Комментируя выход на поле во 2-т тайме спартаковца Бакаева, игравшего левом фланге, Черчесов отметил, что действовал он активно и со своими обязанностями справлялся, несмотря на то, что это была лишь вторая его встреча с бельгийцами за карьеру в сборной.
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН
«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
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Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
Армия и оружие
«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для «космолета»
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Оппозиция не прошла в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии
Представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
Политика
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Несколько демонстраций состоялись сегодня в Сеуле в знак протеста против требования США многократно повысить выплаты на содержание американских войск в Южной Корее.
Общество
Климатическая зима придет в столицу 21 ноября
Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
Армия и оружие
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Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
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Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
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В Керчи начали буксировку украинских кораблей
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Под Энгельсом дом обрушился при взрыве газа. Пострадали 4 человека
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в результате происшествия пострадали 4 человека, в том числе ребенок.
Шоу-бизнес
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Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.