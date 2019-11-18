Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны рассекретило документы о Словацком восстании
Военное ведомство открыло на своем сайте новый раздел, посвященный 75-летию Словацкого национального восстания.
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Минобороны рассекретило документы о Словацком национальном восстании в 1944 году
ТК Звезда15 ноября в 16:00
Минобороны сняло секретность с документов ВОВ, касающихся деятельности словацких партизан
Радио Комсомольская правда16 ноября в 11:14
Минобороны России рассекретило документы о действия словацких партизан
Ореанда-Новости16 ноября в 08:10
Минобороны рассекретило документы о словацких партизанах во время Второй мировой
Суть событий16 ноября в 07:41
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