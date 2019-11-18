Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны рассекретило документы о Словацком восстании

Военное ведомство открыло на своем сайте новый раздел, посвященный 75-летию Словацкого национального восстания.
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Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года

РБКвчера в 17:48

Минобороны рассекретило документы о Словацком национальном восстании в 1944 году

ТК Звезда15 ноября в 16:00

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

РИА Новостивчера в 16:24

Минобороны сняло секретность с документов ВОВ, касающихся деятельности словацких партизан

Радио Комсомольская правда16 ноября в 11:14

Минобороны России рассекретило документы о действия словацких партизан

Ореанда-Новости16 ноября в 08:10

Минобороны рассекретило документы о словацких партизанах во время Второй мировой

Суть событий16 ноября в 07:41

Минобороны рассекретило документы о помощи СССР Словацкому национальному восстанию

ТАССвчера в 16:05
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Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Газета.Ru вчера в 22:20
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru вчера в 18:02
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 16 ноября в 05:24
Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM вчера в 11:04
Политика

В Керчи буксируют задержанные украинские военные корабли

В Керчи началась буксировка задержанных Россией украинских военных кораблей, которые 25 ноября прошлого года нарушили территориальную границу РФ.
РЕН ТВ вчера в 04:05
Спорт

СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября

Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.
News.ru вчера в 05:46
Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области

РИА Новости 00:51
Происшествия

Появилось видео с места падения беспилотника под Рязанью

Житель поселка Листвянка, рядом с домом которого рухнул военный беспилотник «Орион» опубликовал видеозапись с места происшествия.
АиФ Рязань вчера в 02:03
Футбол

Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
REGNUM вчера в 02:44
Гаджеты

Xiaomi выпустит самую дорогую версию Redmi Note 8 Pro

Китайская компания Xiaomi выпустит самую дорогую версию Redmi Note 8 Pro с оперативной памятью 8 гигабайт и встроенным накопителем объемом 256 гигабайт.
UfaTime.ru вчера в 14:13
Культура

К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии

К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
Vologda-poisk.ru 15 ноября в 02:10
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва 16 ноября в 11:32
Общество

В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

Городская планерка в Бийске была прервана вторжением силовиков, сотрудники пригласили проследовать с ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
REGNUM вчера в 23:36
Происшествия

В Москве загорелся склад с газовым оборудованием

Инцидент произошел в понедельник утром — на улице маршала Прошлякова загорелся склад с газовым оборудованием.
Вести.Ru 02:12
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой сломал руку из-за приступа гнева

В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой произошел неприятный инцидент. Общий сын знаменитостей Елисей сломал руку из-за приступа гнева.
OAnews вчера в 08:41
Космос

Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе

Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Discover24 15 ноября в 02:57
Общество

«Яндекс» введет в структуру управления Фонд общественных интересов

Совет директоров "Яндекса" решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций.
Интерфакс 01:48
Финансы

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Газета.Ru 00:17
Общество

Суд признал погибшим захваченного боевиками ИГ россиянина

Газета.Ru 01:34
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
Происшествия

Митингующие в Гонконге подожгли крупный университет

РЕН ТВ 01:57
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

РБК 02:10
Шоу-бизнес

Между Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым вспыхнул скандал

Высказывание, из-за которого вспыхнул скандал, Дмитрий оставил в обсуждении своего первого совместного фото с невестой Екатериной Тулуповой.
7Дней.ру вчера в 07:00
Космос

Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы

"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 22:12
Экономика

Стала известна сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

Скидка на самолеты Сумма портфеля твердых заказов на 175 самолетов МС-21, сформированного корпорацией "Иркут" (производитель MC-21, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), составляет порядка $9 млрд.
РБК 00:00
Футбол

«Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче с участием Мамаева

ТК Звезда вчера в 10:57
Общество

Критическая ситуация с отоплением обстоит в городе на Западной Украине

Сложная критическая ситуация с отоплением сложилась в городе Новый Роздол, который расположен недалеко от Львова на Западной Украине.
iReactor вчера в 22:18
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Политика

«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов

С симпатией к господину Путину относятся 24% респондентов — такой же показатель был у него перед болотными протестами в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 19:58
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