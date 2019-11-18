Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны рассекретило документы о Словацком восстании

Военное ведомство открыло на своем сайте новый раздел, посвященный 75-летию Словацкого национального восстания.
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Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года

РБК17:48

Минобороны рассекретило документы о Словацком национальном восстании в 1944 году

ТК Звезда15 ноября в 16:00

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

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Ореанда-Новостивчера в 08:10

Минобороны рассекретило документы о словацких партизанах во время Второй мировой

Суть событийвчера в 07:41

Минобороны рассекретило документы о помощи СССР Словацкому национальному восстанию

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