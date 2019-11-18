Технологии Хакеры могут взломать Android-смартфоны через наушники Группа экспертов в сфере кибербезопасности из США сумела выявить уязвимости в отдельных моделях Android-смартфонов.

Шоу-бизнес Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.

Общество Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

Общество В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование» Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.

Общество Климатическая зима придет в столицу 21 ноября Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.

Кино Михалков назвал «Золотой глобус» политизированной кинопремией По словам Михалкова, попадание в заявку на номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» американской премии «Золотой глобус» является хорошим фактом, но это не признак признания.

Гаджеты Появились рендеры Samsung Galaxy S11 Новый Samsung Galaxy S11 могут представить в феврале 2020 года на конференции MWC в Барселоне.

Общество CМИ: убивший аспирантку Соколов был пьяницей Знакомый с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, историк Дмитрий Матлин заявил о том, что ученый был пьяницей.

Происшествия СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН «Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.