Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны рассекретило документы о Словацком восстании

Военное ведомство открыло на своем сайте новый раздел, посвященный 75-летию Словацкого национального восстания.
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Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

РИА Новостивчера в 16:24

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года

РБКвчера в 17:48

Минобороны рассекретило документы о помощи СССР Словацкому национальному восстанию

ТАССвчера в 16:05

Минобороны рассекретило архивы о Словацком национальном восстании

Российская газета03:45

Минобороны России рассекретило документы о действия словацких партизан

Ореанда-Новости16 ноября в 08:10

Минобороны рассекретило документы о словацких партизанах во время Второй мировой

Суть событий16 ноября в 07:41

Минобороны рассекретило документы о Словацком национальном восстании в 1944 году

ТК Звезда15 ноября в 16:00
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:57, Вашингтон
Происшествия

На складе на северо-западе Москвы произошел пожар

РБК 03:22
Общество

«Яндекс» намерен изменить структуру управления компанией

«Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.
REGNUM 02:33
Происшествия

Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии заочно арестован

Басманный суд Москвы заочно арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также его брата Абдулахмеда.
Газета.Ru 03:48
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Политика

Россияне стали меньше восхищаться Путиным

В мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года.
РБК 03:51
Общество

Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Вести.Ru 01:05
Общество

Суд признал погибшим захваченного боевиками ИГ россиянина

Газета.Ru 01:34
Политика

Власти Грузии не намерены проводить внеочередные парламентские выборы

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не собирается пересматривать действующую в республике систему выборов, отвергнув тем самым идею о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.
ТАСС 03:36
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния).
РБК 02:10
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Политика

МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit

Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.
РБК 03:10
Общество

Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов

На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Lenta.ru 01:46
Общество

В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»

Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием.
Газета.Ru 02:11
Общество

Названа причина задержания чиновников в Бийске

Судя по официальной информации городской мэрии, причина, по которой градоначальника Александра Студеникина и ещё нескольких руководителей и сотрудников мэрии попросили последовать за сотрудниками правопорядка, связана со строительством многоквартирных домов по улице Спекова.
REGNUM 01:43
Общество

Минобороны подало против производителя ракет «Союз» миллиардный иск

Иск о взыскании более 2 млрд рублей подан Министерством обороны России в отношении самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
REGNUM 03:08
Общество

В России недолив топлива на АЗС превышает норму в два-три раза

В России фактический недолив топлива на автозаправочных станциях превышает норму в 2−3 раза, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.
REGNUM 00:09
Политика

Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Газета.Ru 03:05
Политика

Новый премьер Молдавии Кику посетит Москву на этой неделе

Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику на этой неделе планирует посетить с официальным визитом Москву.
ТАСС 02:30
Политика

В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому

Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
РИА Новости 01:06
Единоборства

Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом

Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Газета.Ru 01:53
Автоспорт

Даниил Квят: доволен, что получилось обогнать трех соперников

Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят после гонки Гран-при Бразилии, где он попал в Топ-10, отметил ряд позитивных моментов относительно своего выступления.
Вести.Ru вчера в 19:45
Политика

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 19:12
Экономика

Названа сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

Известия 03:29
Происшествия

В Астрахани из-за обрушения балкона погиб мужчина

В Астрахани обрушился балкон жилого дома, в результате чего погиб мужчина.
РБК 03:14
Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области

РИА Новости 00:51
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 03:49
Авто

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E

Глобальная электрификация транспорта вышла на новый уровень, когда Ford представила Mustang Mach-E.
Хайтек+ 03:25
Общество

Владелец толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Вести.Ru 03:27
Экономика

Фонд из ОАЭ вложит в конструкторское бюро «Вертолетов России» €200 млн

РБК 03:15
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