Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны. Соответствующие материалы опубликованы в мультимедийном разделе сайта ведомства.
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«Материалы мультимедийного раздела позволят посетителям составить представление о том, как и почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 17:20

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Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

RT на русскомвчера в 17:20
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