с чего всё началось

Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны. Соответствующие материалы опубликованы в мультимедийном разделе сайта ведомства.

Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

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