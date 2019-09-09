Армия и оружие
Газета.RuМинобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны. Соответствующие материалы опубликованы в мультимедийном разделе сайта ведомства.
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«Материалы мультимедийного раздела позволят посетителям составить представление о том, как и почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 17:20
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Хрупкий мир: Минобороны РФ рассекретило документы о подписании Пакта о ненападении
ТК Звездавчера в 17:04
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Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости вчера в 16:57
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Осипов побеждает на выборах губернатора Забайкалья с 89,61% голосов
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов после подсчета 100% протоколов побеждает на выборах главы региона.
Коммерсантъ 01:07
Авто
В Подмосковье заметили необычную «Волгу» на базе Kia
Автомобиль, замеченный на подмосковных дорогах, выпускается мелкосерийно. Сегодня на подмосковных дорогах была замечена интересная «Волга».
SpeedMe вчера в 15:27
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта
В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек
Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Армия и оружие
ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
Политика
Владимиров лидирует на выборах главы Ставрополья
Временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с результатом 79,84% после обработки 0,86% протоколов.
Известия вчера в 15:20
Экономика
Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM 07 сентября в 00:34
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Здоровье
В Китае у женщины на ресницах развелись клещи
Известия вчера в 23:54
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Известия вчера в 05:14
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Политика
Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»
Эхо Москвы 07 сентября в 15:00
Шоу-бизнес
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Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.
Телепрограмма 01:09
Политика
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Российская газета вчера в 15:48
Автоспорт
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Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
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Терапевт назвала скрытые причины отечности
Если человек не злоупотребляет солью и воздерживается от жидкостей на ночь, но утром все равно выглядит отечным, причиной этому могут быт скрытые от глаз процессы.
MedikForum.ru вчера в 12:02
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Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 23:18
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета вчера в 01:18
Наука
Добровольная пробежка спасла мышей от мутаций в ДНК
МедиаПоток вчера в 10:41