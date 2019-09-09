Министерство обороны России на своём сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.

Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

Происшествия Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.

Происшествия Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.

Армия и оружие У берегов Приморья приступили к испытаниям «Смерча» Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота "Смерч", который с 2017 года проходил модернизацию, вышел в залив Петра Великого для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний.

Теннис Медведев проиграл Надалю в финале US Open Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Политика Зеленский хочет провести ещё один обмен пленными до конца года Украинские власти рассчитывают на проведение ещё одного обмена удерживаемыми лицами с Россией до конца текущего года.

Политика Игорь Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области Кандидаты от коммунистов, ЛДПР и Партии пенсионеров Николай Арефьев, Тимофей Щербаков и Сергей Сычев набирают менее 20% каждый.

Шоу-бизнес Собчак ответила на слухи о второй беременности Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.

Происшествия Грузовое судно перевернулось у берегов США Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.

Политика В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.

Происшествия Пассажир рейса из Еревана в Москву сообщил о бомбе Пассажир рейса из Еревана в Москву при посадке сообщил о бомбе в своей ручной клади, передает РИА "Новости".

Политика Бизнесмен Андрей Назаров стал вице-премьером правительства Башкирии В ходе оперативного совещания Радий Хабиров заявил, что назначил на пост вице-премьера бизнесмена Андрея Назарова.

Гаджеты Honor 20 и Honor 20 Pro подешевели С сегодняшнего дня в Китае аппараты можно купить со скидкой $28 (Honor 20) и $42 (Honor 20 Pro).

Фигурное катание В России стартует новый сезон фигурного катания Спортсмены нашей сборной в московских «Лужниках» впервые представили публике свои произвольные программы, завершив второй день контрольных прокатов.

Политика Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.

Происшествия В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.

Шоу-бизнес Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева рассказала о затянувшейся болезни Звезда телешоу Comedy Woman Надежда Сысоева встревожила поклонников признанием в необходимости медицинского обследования.

Политика Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.

Политика Путин уволил помощника главы СКР Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.

Общество В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба" на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Политика Роман Старовойт победил на выборах губернатора Курской области Напомним, на кресло главы региона претендовало пять кандидатов: врио губернатора Курской области Роман Старовойт («Единая Россия»), омбудсмен по правам человека Владимир Фирсов (КПРФ), депутат областной думы, руководитель местного отделения ЛДПР Владимир Федоров, представитель Железногорский правозащитной организации Николай Карцев («Справедливая Россия») и Татьяна Черникова (партия «Зеленые»).

Происшествия В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Политика Вышинский объяснил мотивы его задержания Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции после своего прибытия в Россию в результате обмена заключёнными с Украиной по формуле «35 на 35» рассказал о мотивах его задержания в Киеве.

Общество Роскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли.