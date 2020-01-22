Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
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Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону
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В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave.
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Армия и оружие
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В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
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Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Михаил Мишустин раскритиковал скорость и результативность исполнения ведомствами поручений президента.
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ЕС отпустил Британию на свободу
Предполагалось, что он завершится к марту 2019 года, но переговоры затянулись из-за вопроса о сохранении свободы передвижения через границу с Ирландией, а также из-за внутренних разногласий в британском парламенте.
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Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Футбол
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Сегодня ночью в Саратовской области в аварии погиб водитель скорой помощи. Об этом ИА "Взгляд-инфо" рассказали в областной службе спасения.
Игры
Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X
Футбол
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Индекс счастья россиян снизился до минимума
"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
Здоровье
В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 9692 человек
Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек, что намного больше, чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Теннис
Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч
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Депутат бундестага заявил об обмане СССР Североатлантическим альянсом
Как утверждает Ной, НАТО дало обещание Советскому Союзу не расширяться за пределы Германии, если после восстановления единства этой страны та целиком останется в Североатлантическом альянсе.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
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