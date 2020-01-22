Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
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Новая Ялта

Российская газетавчера в 16:20

Расписано по минутам: как готовилась Ялтинская конференция

РЕН ТВвчера в 23:32

Минобороны опубликовало уникальные фотоснимки с Ялтинской конференции

RT на русскомвчера в 23:15

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

РИА Новостивчера в 16:28

«Самостоятельно уничтожать»: рассекречены боевые приказы об обеспечении безопасности на Ялтинской конференции

ТК Звездавчера в 23:40

Минобороны рассекретило документы о Ялтинской конференции

Известиявчера в 17:46

В Крыму представят порядка 200 рассекреченных документов к 75-летию Ялтинской конференции

ТАССвчера в 09:06
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РБК вчера в 14:56
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Lenta.ru вчера в 14:32
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Газета.Ru вчера в 09:12
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РИА Новости вчера в 22:29
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Телеканал 360° вчера в 02:27
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Сегодня ночью в Саратовской области в аварии погиб водитель скорой помощи. Об этом ИА "Взгляд-инфо" рассказали в областной службе спасения.
Взгляд-инфо вчера в 15:06
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