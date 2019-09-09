"Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн", - отмечает МО РФ.

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой

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