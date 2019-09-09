Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
"Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн", - отмечает МО РФ.
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Хрупкий мир: Минобороны РФ рассекретило документы о подписании Пакта о ненападении
ТК Звездавчера в 17:04
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:31, Вашингтон
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Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
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Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
ТАСС вчера в 23:59
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Пилот борта № 1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным
News.ru вчера в 08:01
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Знаменитый российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин избран депутатом Государственной думы.
Вести.Ru вчера в 20:17
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Молодой Алибаба изнасиловал 83-летнюю пенсионерку в Ленобласти
По заявлению потерпевшей сотрудниками полиции задержан подозреваемый – 29-летний местный житель, уроженец Азербайджана по имени Алибаба.
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Коммерсантъ 04:13
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В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
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Шведский ученый предлагает есть людей ради спасения экологии
Предложение о поедании человечины в качестве решения проблем экологии выдвинул ученый из Швеции Магнус Сёдерлунд на телевидении страны.
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Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
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Собчак прокомментировала свою беременность
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак некоторое время хранила молчание по поводу многочисленных слухов о своей беременности.
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Визит Зеленского в США начнется 23 сентября
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Авто
Кроссовер Land Rover Defender показали до премьеры
Мировая презентация культового британского внедорожника Land Rover Defender новой генерации состоится завтра, 10 сентября, в преддверии открытия Франкфуртской автовыставки.
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Песков заявил об успешной избирательной кампании для «Единой России»
Избирательная кампания, которая прошла по стране, была "весьма и весьма успешной" для партии "Единая Россия", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в 2020 году в Москве.
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Происшествия
В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани
Шестилетний мальчик из Карелии, получивший ожоги 90% тела при спасении дедушки из горящей бани, скончался в понедельник в ожоговом центре Нижнего Новгорода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова.
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