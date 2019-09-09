Армия и оружие
ИзвестияМинобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
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Политика
Зеленского предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира
Российский политолог Станислав Белковский в эфире авторской программы «Время Белковского» радиостанции «Эхо Москвы» высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского стоит номинировать на Нобелевскую премию мира за обмен пленными между Россией и Украиной.
ФедералПресс 19:34
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Политика
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге
По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета 15:19
Экономика
Российские менеджеры не хотят учиться управлять
Мониторинг кадров Российские производственные компании в среднем используют только 43% структурированных управленческих практик — по сравнению с 62% в США, говорится в исследовании Всемирного банка (ВБ) "Управленческий потенциал и эффективность работы предприятий в РФ".
Коммерсантъ 18:41
Политика
Игорь Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ
Первое альтернативное телевидение 11:08
Политика
Явка на электронном голосовании в Мосгордуму превысила 90%
RT на русском 13:54
Футбол
Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Казахстаном
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ожидает от матча с Казахстаном в квалификации Евро-2020, который состоится в понедельник, 9 сентября, в Калининграде.
Петербургский дневник 08:32
Политика
Биль об отсрочке Brexit вступит в силу в Великобритании
В понедельник, 9 сентября, королева Великобритании Елизавета II должна подписать законопроект, обязывающий кабмин страны запросить у Брюсселя 3-месячную отсрочку Brexit и не позволяющий осуществить эту процедуру без сделки с Евросоюзом.
Московский Комсомолец 17:35
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с Порье
Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с американцем Дастином Порье и вновь защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Телеканал 360° вчера в 16:47
Общество
Почти 100 тысяч человек проголосовали на выборах в Петербурге из дома
Член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин рассказал, что на прошедших выборах в Санкт-Петербурге в единый день голосования своим правом проголосовать из дома воспользовались порядка 100 тысяч человек.
Народные новости 16:56
Политика
Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие 8 сентября выборы в Мосгордуму самыми конкурентными и эмоциональными за последнее время.
Известия 20:49
Экономика
Родительские пособия вырастут в России
В России в три раза увеличатся родительские пособия.
Газета.Ru 20:58
Политика
На выборах в Хабаровском крае побеждает ЛДПР
По итогам подсчета 100 процентов голосов на выборах в Законодательную думу Хабаровского края победу, по предварительным данным, одерживает ЛДПР.
Свободная Пресса 20:55
Происшествия
На Таймыре обнаружили пропавший в августе вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2, который пропал после вылета 11 августа с базы в поселке Коротчаево в Новом Уренгое, найден на севере Красноярского края.
Российская газета 04:57
Политика
В Хакасии стали известны результаты выборов
На сайте Избирательной комиссии Хакасии опубликованы итоги выборов глав муниципальных образований в Сорске, Боградском и Орджоникидзевском районах.
Хакасия 21:04
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Армия и оружие
В Израиле испугались российских военных в Сирии
В связи с чем Израиль боится появления наёмников из частных военных подразделений в Сирии – неизвестно, однако специалисты не исключают, что причина этого заключается в том, что это может серьёзно ограничить действия по израильской агрессии в арабской республике.
Avia.pro 17:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Технологии
В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат
Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.
Известия 18:35
Общество
В России около 100 тысяч школьников перешли на дистанционное обучение
Около 100 тысяч российских школьников не сели за парты в новом учебном году, поскольку их родители предпочли альтернативные формы образования, говорится в исследовании глобальной образовательной конференции EdCrunch, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:31
Политика
Эмир Кувейта госпитализирован в США
Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
Интерфакс 20:12
Кино
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер
Российская газета 06:18
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Футбол
Аршавин и Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов
Бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Владислав Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов.
Чемпионат 16:59