Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

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