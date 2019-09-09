Армия и оружие
ИзвестияМинобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
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Хрупкий мир: Минобороны РФ рассекретило документы о подписании Пакта о ненападении
ТК Звездавчера в 17:04
Минобороны показало рассекреченные документы о начале Второй мировой войны
Телеканал 360°вчера в 20:30
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Политика
Шумков победил на выборах губернатора Курганской области
На выборах в Курганской области лидирует врио губернатора Вадим Шумков с 80,86% после обработки 100% протоколов.
Известия вчера в 23:46
Политика
Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости вчера в 19:11
Культура
Беглов: выборы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком уровне
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 64,56% голосов после обработки 90,11% протоколов.
Вести.Ru вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Игорь Крутой встретился с первой любовью спустя почти полвека
Ирина Понаровская показала татуировки и заявила, что собирает группу Слова Татьяны подтвердил и 65-летний Игорь Крутой, который объяснил несостоявшийся брак нелепым стечением обстоятельств.
Пятый канал вчера в 15:48
Авто
Серийное производство микроавтобусов наладили на автозаводе в Сирии
В промышленной зоне в пригороде сирийской столицы на единственном в республике автозаводе налажено серийное производство микроавтобусов.
ФАН вчера в 22:24
Авто
Honda обновила бюджетный аналог минивэна Odyssey
Напомним, Elysion является бюджетной альтернативой легендарного Honda Odyssey.
Новые автомобили вчера в 21:40
Наука
Добровольная пробежка спасла мышей от мутаций в ДНК
МедиаПоток вчера в 10:41
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Экономика
Родительские пособия вырастут в России
Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 20:58
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости вчера в 08:36
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Политика
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Российская газета вчера в 15:48
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 17:16
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 07 сентября в 14:18
Политика
Артамонов лидирует на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 15:30
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
РИА Новости вчера в 21:20
Космос
«Роскосмос» испытает новый разгонный блок в 2020 году
«Роскосмос» проведет испытания модернизированного разгонного блока «Фрегат» при запуске метеорологического спутника «Метеор-М» № 2–3 в 2020 году.
РБК 07 сентября в 23:12
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Происшествия
Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей
Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
ТАСС вчера в 23:59
Политика
Кувшинников лидирует на выборах губернатора Вологодской области
Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона, набрав 65,18% голосов после обработки 51,6% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ вчера в 17:08
Политика
В Абхазии на выборах президента побеждает Хаджимба
Аргументы и Факты вчера в 23:57
Авто
Рекорд скорости Bugatti Chiron, первый электромобиль Porsche и обновлённое семейство Audi A5: главное за неделю
Bugatti Chiron установил рекорд скорости Компания Bugatti объявила о новом мировом рекорде скорости на Chiron: автомобиль развил скорость 490,484 километра в час.
Motor вчера в 11:00
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Комсомольская правда 07 сентября в 06:59
Политика
Представители «Единой России» лидируют на выборах в Хакасии
По предварительным данным, на дополнительных выборах депутатов Верховного Совета Хакасии по одномандатным округам лидируют представители «Единой России».
ИА Хакасия вчера в 21:28
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек
Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС вчера в 17:37
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru вчера в 16:51
Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя «как нормальная страна»
Министр обороны США Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", которая бы разделяла западные ценности.
Pravda.Ru 07 сентября в 08:06
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости вчера в 17:14