Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Хрупкий мир: Минобороны РФ рассекретило документы о подписании Пакта о ненападении

ТК Звезда17:04

Минобороны рассекретило уникальные документы Второй мировой войны

РЕН ТВ17:25

Минобороны России рассекретило документы, оправдывающие пакт Молотова — Риббентропа

URA.Ru18:42

СССР видел в Польше угрозу накануне Второй мировой войны

РИА Новости17:40

Минобороны опубликовало новые рассекреченные документы о пакте Молотова - Риббентропа

ТАСС17:37

Опубликованы новые рассекреченные документы о пакте Молотова – Риббентропа

Москва 2418:12

Минобороны РФ рассекретило доклад пленного немецкого генерала о захвате Польши

Московский Комсомолец17:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:52, Вашингтон
Политика

Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Коммерсантъ 12:38
Политика

Врио губернатора Сахалина лидирует на выборах главы региона

URA.Ru 07:09
Политика

ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае

На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия 12:35
Авто

Стали известны пять советских авто, не уступающих иномаркам

Специалисты из автоиндустрии назвали Топ-5 советских автомобилей, не уступающих иномаркам.
Дни24 06:53
Политика

Трамп отменил переговоры с Афганистаном

Московский Комсомолец 02:26
Политика

Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму

По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Политика

Вице-премьер Чехии выступил против демонтажа памятника Коневу

Ранее президент Чехии Милош Земан рекомендовал властям столицы сохранить памятник маршалу Коневу.
News.ru 18:35
Армия и оружие

На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий

Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.
RT на русском 00:10
Политика

В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах

РИА Новости 13:01
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Теннис

Сафин высказался о физической форме Медведева

Победитель US Open и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин высказал мнение о физической форме своего соотечественника Даниила Медведева.
RT на русском 18:53
Космос

Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам»

07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.
Портал Поиск вчера в 08:58
Экономика

Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов

РИА Новости вчера в 07:31
Кино

«Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля

Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.
Телеканал ОТВ 02:54
Политика

Посольство России не получало от Нидерландов запрос о выдаче Цемаха

Сотрудники посольства России в Нидерландах заявили, что не получали от властей страны обращений о выдаче Владимира Цемаха.
Телеканал 360° 06:52
Футбол

Черчесов: «Состав сборной может измениться перед игрой с Казахстаном»

Главный тренер сборной России рассказал о планах команды на игру с Казахстаном Сегодня, 8 сентября, сборная команда России по футболу провела тренировку на стадионе «Калининград».
Калининград 24 08:11
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

RT на русском 18:51
Политика

Россия и Украина провели обмен заключенными по формуле «35 на 35»

Эхо Москвы вчера в 11:00
Политика

Памфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений на выборах

Коммерсантъ 14:55
Армия и оружие

«Российскому F-35B» захотели поставить «полтора двигателя»

В настоящее время самым современным истребителем КВВП считается F-35B Lightning II производства американской компании Lockheed Martin, который использует отдельные технические решения, заимствованные у советского сверхзвукового самолета Як-141.
Lenta.ru 17:18
Общество

Выборы в Новосибирске: на участки придут более миллиона избирателей

Вести.Ru 01:59
Финансы

Американские спекулянты покупают рубль, но крайне осторожно

В начале мая чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на CME взлетели до рекордных значений выше 35 000 контрактов, после чего к середине июня снизились примерно на 20%.
Profinance.ru 17:41
Транспорт

British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов

Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Здоровье

Названы самые полезные и вредные продукты для мозга

Известия вчера в 22:48
Футбол

В «Локомотиве» подписание бразильца назвали бизнес-проектом

Решение запротоколировано: мы рассматриваем эту покупку как один из возможных бизнес-проектов.
Газета.Ru 19:43
Политика

Хорохордин лидирует на выборах главы Алтая

Коммерсантъ 12:20
Здоровье

Делай паузу. Что нужно знать о дезодорантах и антиперспирантах

Врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский разложил по полочкам все, что вам нужно знать об использовании антиперспирантов и дезодорантов, чтобы не допускать глупых ошибок и наконец-то забыть о неприятном запахе.
Аргументы и Факты 17:11
Политика

Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Газета.Ru 09:59
Политика

На выборах главы Липецкой области лидирует Игорь Артамонов

REGNUM 18:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное