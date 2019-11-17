Армия и оружие
ИзвестияМинобороны рассекретило документы о помощи СССР словацкому восстанию
Армия и народ Словакии восхищались Красной армией во Второй мировой войне и ждали ее помощи в освобождении своей Родины. Об этом говорится в документах, опубликованных в понедельник, 17 ноября, Минобороны РФ в связи с 75-летием Словацкого национального восстания.
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Минобороны рассекретило документы о словацких партизанах во время Второй мировой
Суть событийвчера в 07:41
Минобороны рассекретило документы о Словацком национальном восстании в 1944 году
ТК Звезда15 ноября в 16:00
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