Армия и народ Словакии восхищались Красной армией во Второй мировой войне и ждали ее помощи в освобождении своей Родины. Об этом говорится в документах, опубликованных в понедельник, 17 ноября, Минобороны РФ в связи с 75-летием Словацкого национального восстания.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Политика В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.

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Политика Белый дом поддержал протесты в Иране Белый дом поддержал протесты в Иране и осудил применение силы в отношении демонстрантов.

Наука Австралопитек Люси была не умнее современных обезьян Австралийские исследователи выяснили, что древние предки людей, к которым относится и знаменитая Люси, были более глупыми по сравнению с современными обезьянами.

Футбол Мамаев сыграл первый матч после освобождения Российский футболист Павел Мамаев провел первый матч после освобождения из колонии по делу о драке, в которой он участвовал вместе с другим футболистом Александром Кокориным.