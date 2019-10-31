Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
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Шоу-бизнес
Водянова в силуэтном алом платье посетила званый ужин Рудковской
Телепрограмма вчера в 07:19
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 09:56
Гаджеты
Google представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL
На мероприятии Made by Google в Нью-Йорке компания Google анонсировала четвертое поколение своих смартфонов – Pixel 4 и Pixel 4 XL.
MobiDevices 15 октября в 11:25
Хоккей
Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей
17 октября за океаном прогремело решение о дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Валентина Зыкова на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.
Газета.Ru 15:59
Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс», Гусев забил гол
Хозяева победили во встрече со счетом 5:2. В составе «Нью-Джерси» Никита Гусев стал автором гола.
Sportbox.RU 21:43
Авто
Volvo представил электрокроссовер XC40 Recharge
Модель, построенная на базе бестселлера Volvo XC40, стала первым представителем новейшего семейства полностью электрических автомобилей шведского бренда.
Автоновости дня вчера в 15:17
Футбол
«Спорт-Экспресс»: арбитр Галимов прошел проверку на детекторе лжи
Последний раз в ФНЛ Галимов работал в апреле. В мае 2018 года проверку на полиграфе проходил азовский судья Артем Чистяков.
Бомбардир.ру 14:26
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания 15:47
Политика
Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit
Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.
Российская газета 13:56
Политика
В США объяснили приостановку помощи Украине
Решение Вашингтона о приостановке помощи Киеву связано с коррупцией на Украине и нежеланием других стран оказывать такую поддержку.
ТК Звезда 22:02
Авто
Какое масло может убить «сердце» машины
В более старых конструкциях двигателей применение энергосберегающих современных масел при высоких температурах и повышенных оборотах коленвала может привести заклиниванию.
SevastopolMedia.ru 09:40
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Происшествия
В мэрии Новосибирска рассказали о семье погибшей школьницы
Российская газета 05:30
Футбол
Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и нападающий Артем Дзюба пошутили над клубным оператором.
Спорт-Экспресс 10:38
Шоу-бизнес
Дочь Пескова выходит за мужчину на 10 лет старше
Накануне у двух самых дорогих, по словам Лизы, были дни рождения — у отца и возлюбленного, с которым они в отношениях уже пару лет.
Рамблер 00:46
Армия и оружие
Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.
Известия 10:49
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 74
Тайфун пронёсся по территории Японии в прошлую субботу и стал сильнейшим за последние 60 лет.
Эхо Москвы вчера в 01:15
Музыка
Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России
Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года.
Life.ru вчера в 10:26
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru 11:08
Политика
Путин пообещал «киношникам» бесплатное второе высшее образование
Президент РФ Владимир Путин счёл возможным сделать бесплатным получение второго высшего образования для учебных заведений, которые готовят режиссёров, сценаристов и прочих специалистов «смыслообразующих профессий».
News.ru 11:43
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
RT на русском 00:00