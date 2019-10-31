Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда от нацистов

РБК18:50

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

РЕН ТВ17:00

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Известия17:23

Минобороны опубликовало документы об освобождении Белграда

RT на русском17:10

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ТАСС17:06

Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Белграда

Интерфакс17:32

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РИА Новости17:18
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