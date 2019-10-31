Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда от нацистов

РБКвчера в 18:50

Минобороны обнародовало документы об освобождении Белграда

Газета.Ruвчера в 17:49

Минобороны опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда

ТАССвчера в 17:06

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Известиявчера в 17:23

Минобороны опубликовало документы об освобождении Белграда

RT на русскомвчера в 17:10

Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Белграда

Интерфаксвчера в 17:32

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

РИА Новостивчера в 17:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 01:50, Ашберн
Экономика

Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
РБК 16 октября в 22:28
Общество

Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию

ТАСС вчера в 03:48
Политика

МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране

Акции протеста начались в Эквадоре после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо резко выросли.
РБК вчера в 16:52
Общество

Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета вчера в 01:30
Экономика

Упрощенное гражданство России привлекло всего одного инвестора

Согласно закону о гражданстве, облегченный порядок принятия в гражданство России действует для лиц, которые являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность в установленных видах экономической деятельности, составляет не менее 10% непрерывно не менее трех лет.
Газета.Ru 01:42
Происшествия

В Мексике сына наркобарона Коротышки задержали после уличных боев

МИР 24 вчера в 23:52
Кино

В сети появился трейлер фильма «Лёд 2»

Кинокомпания Sony выложила в сеть первый трейлер фильма «Лёд 2». Он выйдет на экраны страны 14 февраля 2020 года.
ПроТуймазы вчера в 01:35
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Экономика

Росстат: реальные доходы россиян выросли

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Вести.Ru вчера в 15:09
Спорт

Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб в России

Россия изменила результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов, заявил глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус.
LiveSport.ru 15 октября в 09:11
Общество

У Сергея Жигунова забрали за долги квартиру

Ридус вчера в 14:43
Игры

Chernobylite появилась в раннем доступе в Steam

Полноценный релиз Chernobylite назначен на середину 2020 года. В данный момент ранняя версия игры в Steam доступна за 666 рублей.
Cyber.sports.ru 16 октября в 16:01
Армия и оружие

Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии

Lenta.ru вчера в 13:44
Экономика

Акционеры «Лукойла» 3 декабря обсудят промежуточные дивиденды

Совет директоров "Лукойла" рекомендовал акционерам одобрить промежуточные дивидендные выплаты по итогам девяти месяцев этого года в размере 192 рублей на акцию и принять решение об уменьшении уставного капитала компании путем приобретения части размещенных акций.
ТАСС 16 октября в 07:37
Происшествия

В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке

Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту.
Газета.Ru вчера в 23:02
Армия и оружие

В США подготовили законопроект о новых санкциях против России

Группа сенаторов США подготовила законопроект, предусматривающий новые санкции против России за ее поддержку властей Сирии, а также против Турции за ее операцию на северо-востоке арабской республики.
РИА Новости вчера в 13:53
Гаджеты

Умные часы Huawei Watch GT 2 привезли в Россию

Компания Huawei начала принимать предзаказы на умные часы Huawei Watch GT 2, продажи которых в России начнутся с 24 октября.
Народные новости вчера в 23:59
Происшествия

Барселону сотрясают новые беспорядки и акции протеста

Первый канал 00:04
Происшествия

Под Красноярском оцепили место крупного пожара на станции

Полиция оцепила место пожара на железнодорожной станции Мана в Красноярском крае, сообщил РИА Новости глава пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.
РИА Новости вчера в 21:43
Общество

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
РБК вчера в 21:04
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Политика

Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета

К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Политика

Экс-соратник Порошенко смог улететь до задержания за пределы Украины

Бывший нардеп и соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко смог улететь с территории Украины из аэропорта Борисполь.
РЕН ТВ вчера в 19:06
Недвижимость

Коллекторы активно пытаются скупать ипотечные долги россиян. Должников выселят принудительно

Коллекторы начали активно интересоваться покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными. На тренд обратил внимание «Коммерсантъ».
Фонтанка.Ру 01:10
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Общество

В Японии объявят амнистию по случаю вступления императора на престол

Российская газета вчера в 21:05
Гаджеты

Монстры AMD на подходе. Новые Ryzen Threadripper представят 5 ноября

Как известно, процессоры Ryzen Threadripper третьего поколения дебютируют в ноябре — об этом ранее поведала сама AMD.
iXBT.com 01:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Белград
Столица и самый крупный город Сербии. Один из наиболее древних городов в Европе. Первые поселения на его территории датируются временем существования археологической культуры Винча.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное