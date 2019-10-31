Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
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Минобороны опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда

ТАССвчера в 17:06

Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Белграда

Интерфаксвчера в 17:32

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Известиявчера в 17:23

Минобороны опубликовало документы об освобождении Белграда

RT на русскомвчера в 17:10

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда от нацистов

РБКвчера в 18:50

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

РЕН ТВвчера в 17:00

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

РИА Новостивчера в 17:18
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Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина

РИА Новости вчера в 23:10
Политика

В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине

Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов.
Газета.Ru вчера в 18:50
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
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Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания вчера в 15:47
Наука

Власти Малави опровергли наличие вируса Эболы в стране

Правительство Малави опровергло опасения по поводу возможной вспышки Эболы в стране после того, как случай подозрения на заболевание был зафиксирован в северном районе Каронга, граничащем с Танзанией.
REGNUM 16 октября в 03:16
Политика

Власти Эквадора заявили о «российском следе» в протестах в стране

Генпрокуратура Эквадора проверит, могли ли другие страны повлиять на проходящие в стране массовые протесты, заявила глава эквадорского МВД Мария Паула Рома.
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Общество

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Происшествия

Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы

Двое жителей Кунашира в пятницу попали в больницу после нападения медведицы, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
РИА Новости вчера в 21:42
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

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Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Кино

Малефисента: Владычица тьмы появится на экранах уже в октябре

Съемки продолжения «Малефисенты» стартовали весной 2018 года. Трейлер к новому кинофильму появился спустя год.
Telesputnik.ru 16 октября в 05:23
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде

В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Происшествия

В центре Барселоны митингующие устроили беспорядки

Беспорядки произошли в центре Барселоны после многочисленного митинга протеста сторонников независимости, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:15
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

ТАСС вчера в 15:06
Экономика

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM вчера в 09:15
Общество

У Сергея Жигунова забрали за долги квартиру

Ридус вчера в 14:43
Политика

Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео

Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Lenta.ru вчера в 19:24
Армия и оружие

Турция и США договорились о сдаче курдскими формированиями оружия

Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира», чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.
RT на русском вчера в 14:13
Происшествия

В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

В Якутии пассажирский самолет АН-148 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Известия вчера в 21:20
Авто

В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»

Автоновости дня вчера в 10:24
Общество

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Газета.Ru вчера в 16:42
Политика

В Китае провели первое испытание атомной бомбы

16 октября 1964 года Китай провел первое испытание ядерного оружия.
7 новостей 16 октября в 02:09
Футбол

Матч «Барселона» — «Реал» перенесён на 18 декабря

News.ru вчера в 16:45
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере полковник Майлс Кэггинс.
РИА Новости 16 октября в 18:50
Наука

Китай представил прототип круглого стелс-вертолета

Китай продемонстрировал прототип военного стелс-вертолета, который выглядит как НЛО из старых научно-фантастических фильмов.
BitCryptoNews 16 октября в 10:35
Происшествия

Под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик

Известия вчера в 21:05
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака

Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
Общество

Микробиолог Чарльз Герб назвал самое грязное место в квартире

Южный Федеральный вчера в 09:20
Футбол

Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией

Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
News.ru вчера в 14:04
Политика

Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости вчера в 12:16
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