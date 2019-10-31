Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 00:21, Ашберн
Происшествия
Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов.
Газета.Ru вчера в 18:50
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания вчера в 15:47
Наука
Власти Малави опровергли наличие вируса Эболы в стране
Правительство Малави опровергло опасения по поводу возможной вспышки Эболы в стране после того, как случай подозрения на заболевание был зафиксирован в северном районе Каронга, граничащем с Танзанией.
REGNUM 16 октября в 03:16
Политика
Власти Эквадора заявили о «российском следе» в протестах в стране
Генпрокуратура Эквадора проверит, могли ли другие страны повлиять на проходящие в стране массовые протесты, заявила глава эквадорского МВД Мария Паула Рома.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Происшествия
Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы
Двое жителей Кунашира в пятницу попали в больницу после нападения медведицы, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
РИА Новости вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Кино
Малефисента: Владычица тьмы появится на экранах уже в октябре
Съемки продолжения «Малефисенты» стартовали весной 2018 года. Трейлер к новому кинофильму появился спустя год.
Telesputnik.ru 16 октября в 05:23
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Происшествия
В центре Барселоны митингующие устроили беспорядки
Беспорядки произошли в центре Барселоны после многочисленного митинга протеста сторонников независимости, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:15
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
ТАСС вчера в 15:06
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM вчера в 09:15
Общество
У Сергея Жигунова забрали за долги квартиру
Ридус вчера в 14:43
Политика
Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Lenta.ru вчера в 19:24
Армия и оружие
Турция и США договорились о сдаче курдскими формированиями оружия
Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира», чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.
RT на русском вчера в 14:13
Происшествия
В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП
В Якутии пассажирский самолет АН-148 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Известия вчера в 21:20
Авто
В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»
Автоновости дня вчера в 10:24
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Газета.Ru вчера в 16:42
Политика
В Китае провели первое испытание атомной бомбы
16 октября 1964 года Китай провел первое испытание ядерного оружия.
7 новостей 16 октября в 02:09
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесён на 18 декабря
News.ru вчера в 16:45
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере полковник Майлс Кэггинс.
РИА Новости 16 октября в 18:50
Наука
Китай представил прототип круглого стелс-вертолета
Китай продемонстрировал прототип военного стелс-вертолета, который выглядит как НЛО из старых научно-фантастических фильмов.
BitCryptoNews 16 октября в 10:35
Происшествия
Под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик
Известия вчера в 21:05
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
Общество
Микробиолог Чарльз Герб назвал самое грязное место в квартире
Южный Федеральный вчера в 09:20
Футбол
Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией
Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
News.ru вчера в 14:04
Политика
Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости вчера в 12:16