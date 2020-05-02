Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году. Материалы опубликованы на сайте ведомства. В специальном мультимедийном разделе «Финальный аккорды Великой войны» размещены документы из фондов Центрального архива Минобороны.

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Политика Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность. 19

Общество Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap. 429

Кино Режиссеры «Джона Уика» подключатся к съемкам «Матрицы 4» Стахелски снял два сиквела «Джона Уика», а Литч работал над фильмами «Взрывная блондинка», «Дэдпул-2» и другие.В «Матрице 4» режиссёр Лана Вачовски будет ставить все экшен-сцены, а ее сестра Лилли Вачовски ушла на покой и не работает в сфере кино.

Происшествия В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.

Армия и оружие Минобороны завершает разработку бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» Специалисты российских Воздушно-десантных войск завершают разработку защищенного автомобиля спецназначения "Тайфун-ВДВ", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 133

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Общество Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, по числу заражений на первом месте стоит Одинцовский район, где зарегистрированы 764 больных. 727

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