Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомМинобороны рассекретило документы об освобождении Берлина

Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году. Материалы опубликованы на сайте ведомства. В специальном мультимедийном разделе «Финальный аккорды Великой войны» размещены документы из фондов Центрального архива Минобороны.
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Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками

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