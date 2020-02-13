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Здоровье В Пскове ввели масочный режим для борьбы с гриппом и ОРВИ Администрация Пскова объявила о введении в городских образовательных, социальных учреждениях, на предприятиях торговли и общественного питания масочного режима для сотрудников в рамках борьбы с гриппом и ОРВИ.

Общество В России могут запретить шуметь днём В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Экономика Путин поручил запустить в России новый инвестиционный цикл Президент Владимир Путин отметил положительные подвижки в экономике России и поручил запустить новый инвестиционный цикл, который обеспечит рост ВВП России выше среднемирового уровня.

Экономика В Оренбуржье ставка по ипотеке достигла минимума за последние два года В Оренбургской области средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в декабре 2019 года снизилась до 9,1%. Это минимальное за последние два года значение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Отделения по Оренбургской области Уральского главного Управления Центрального банка РФ.

Общество Финская журналистка оценила обед российских школьников Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения.

Политика Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем Министерство образования США потребовало от Гарвардского и Йельского университетов раскрыть данные о возможных связях с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем.