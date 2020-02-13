Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистов.
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И на груди его светилась…

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В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
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Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева

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Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
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На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

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Очень сложно посчитать объем вкладов умерших клиентов, которые зависли в банковской системе, соглашается Елена Веревочкина, управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка.
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Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
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Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
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Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
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СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области

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