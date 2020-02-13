Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистов.
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Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных граждан в Идлибе
Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу
Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
Здоровье
В Пскове ввели масочный режим для борьбы с гриппом и ОРВИ
Администрация Пскова объявила о введении в городских образовательных, социальных учреждениях, на предприятиях торговли и общественного питания масочного режима для сотрудников в рамках борьбы с гриппом и ОРВИ.
Общество
В России могут запретить шуметь днём
В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
Здоровье
В Китае зафиксирован рекордный рост смертей от нового коронавируса
В Китае зафиксирован рекордный рост смертей от нового коронавируса. За сутки количество умерших увеличилось на 242 человека.
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Экономика
Путин поручил запустить в России новый инвестиционный цикл
Президент Владимир Путин отметил положительные подвижки в экономике России и поручил запустить новый инвестиционный цикл, который обеспечит рост ВВП России выше среднемирового уровня.
Экономика
В Оренбуржье ставка по ипотеке достигла минимума за последние два года
В Оренбургской области средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в декабре 2019 года снизилась до 9,1%. Это минимальное за последние два года значение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Отделения по Оренбургской области Уральского главного Управления Центрального банка РФ.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Экономика
На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер
Транспорт
Более десятка железнодорожных станций в Москве и области переименуют
"Российские железные дороги" (РЖД) переименуют 14 железнодорожных станций на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) по Москве и Московской области.
Общество
Финская журналистка оценила обед российских школьников
Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения.
Экономика
Эксперты оценили размер «зависших» банковских вкладов умерших клиентов
Очень сложно посчитать объем вкладов умерших клиентов, которые зависли в банковской системе, соглашается Елена Веревочкина, управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка.
Политика
Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем
Министерство образования США потребовало от Гарвардского и Йельского университетов раскрыть данные о возможных связях с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Армия и оружие
Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами
Боевики произвели ракетный удар. Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с экстремистами.
Происшествия