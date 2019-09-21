Армия и оружие
RT на русскомМинобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
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Армия и оружие
«Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз
ТК Звезда 19 сентября в 18:00
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Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями
Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:10
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Трамп решил перебросить дополнительные войска на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск, сообщил в субботу глава Пентагона Марк Эспер.
Интерфакс вчера в 19:07
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РБК вчера в 03:58
Политика
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Lenta.ru 02:06
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Обновленный SSD Samsung с интерфейсом PCIe Gen4 заработает еще лучше
Три нововведения, реализованные в ПО твердотельных накопителей Samsung Electronics с интерфейсом PCIe Gen4, сделают работу устройств еще продуктивнее.
Anonsens вчера в 03:55
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ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия вчера в 06:46
Политика
РЖД могут прекратить обслуживание железных дорог Армении
Ранее в интервью RTVI замминистра транспорта России Владимир Токарев заявил, что российская сторона начала «серьезную проработку вопроса» о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении.
Rambler News Service вчера в 15:21
Происшествия
В Финляндии завели дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
Интерфакс 02:11
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WP: Трамп считает, что действия США на Украине бессмысленны и раздражают Россию
Американский президент Дональд Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения.
ТАСС 00:43
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара повысился на 15 копеек — до 64,30 рубля. Курс евро вырос на 25 копеек и составил 70,98 рубля.
RT на русском 19 сентября в 03:01
Происшествия
Двух сотрудников спецсвязи убили на вокзале в Брянске
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Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
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«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
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Lenta.ru 01:50
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
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Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
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В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
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Газета.Ru вчера в 16:19
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
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Лунин, Малиновский, Зинченко и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на матчи с Португалией и Литвой
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко огласил заявку национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.
Бомбардир.ру 01:56