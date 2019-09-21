Армия и оружие
RT на русскомМинобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Авто
Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ
Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe 19 сентября в 03:32
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy 2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья в тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru 18 сентября в 09:51
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика
Более 2 тыс. человек прибыли на «штурм» «Зоны-51» в Неваде
РБК вчера в 22:45
Политика
Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой «Наше место» прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
RT на русском вчера в 21:30
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
Общество
В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан
По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
Коммерсантъ 19 сентября в 04:48
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед
«Нафтогаз Украины» рассчитал стоимость транзита российского газа с привязкой к объему бронирования мощности на ближайшие пять лет.
РБК вчера в 23:39
Происшествия
Число жертв шторма «Имельда» в Техасе возросло до двух
Тропический шторм "Имельда" в штате Техас унес жизни двух человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.
ТАСС вчера в 03:52
Армия и оружие
Зариф оценил военную операцию арабской коалиции в Йемене
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценил прошедшую военную операцию арабской коалиции в Йемене.
Газета.Ru вчера в 23:50
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
Известия 19 сентября в 22:15
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 19 сентября в 05:11
Происшествия
«Россия» объяснила смену аэропорта для летевшего из Антальи самолета
Как сообщил РБК официальный представитель авиакомпании «Россия» (именно ей принадлежит самолет) Сергей Стариков, смена аэропорта произошла из-за «литерных мероприятий» во Внуково.
РБК вчера в 14:16
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
Шоу-бизнес
Деми Мур призналась, что ее брак разрушили эксперименты в постели
Актриса Деми Мур рассказала, что ее последний брак разрушился из-за экспериментов в постели с актером Эштоном Кутчером.
РЕН ТВ вчера в 20:32
Авто
Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России
21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня 19 сентября в 08:39
Футбол
Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
News.ru 18 сентября в 12:25
Армия и оружие
РФ восприняла как угрозу слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Москва квалифицирует как угрозу России слова командующего ВВС США в Европе о возможности прорыва системы ПВО Калининграда.
News.ru вчера в 05:22
Экономика
Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%
По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.
REGNUM 18 сентября в 00:22
Футбол
РФС отказался регистрировать Кокорина для участия в РПЛ
Профиль вчера в 14:42
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Армия и оружие
Совбез ООН не принял проект резолюции России по Идлибу
США, Франция, Великобритания и ряд других членов Совета Безопасности ООН проголосовали против проекта резолюции о прекращении огня в Идлибе, предложенного Россией и Китаем, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 19 сентября в 12:52
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи
В Брянске задержан 31-летний сотрудник Службы специальной связи Александр Ефимов, который подозревается в убийстве двух своих коллег - Алексея Карпутченкова и Юрия Ченского - с целью похищения у них 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 16:07
Музыка
На Сахалине стартует фестиваль «Спасская башня»
Жители и гости Южно-Сахалинска смогут посетить концерты постоянного участника и визитной карточки Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, оркестра Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Армения и военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона.
РИА Новости вчера в 05:38
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Энергетика
Миллер рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» в срок
«Газпром» не исключает, что газопровод «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию до конца года.
Профиль вчера в 08:29