Армия и оружие
RT на русскомМинобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 22:22, Вашингтон
Энергетика
Киев готов предложить «Газпрому» тариф на транзит газа в пределах $2,56-3,21
Действующий контракт на транзит газа из РФ в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
ТАСС 12:13
Кино
Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами
«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру вчера в 08:18
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 08:26
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru 18 сентября в 16:16
Происшествия
Во Владивостоке горит крупный торговый центр
Рано утром 21 сентября во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим».
Коммерсантъ 18:21
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Политика
Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 05:34
Наука
Октава оказалась культурным феноменом
Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
N+1 12:35
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском 14:19
Энергетика
Цены на нефть растут на открытии торгов
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.
Газета.Ru 01:47
Футбол
France Football учредил награду имени Льва Яшина
Интерфакс-Спорт вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр 03:48
Происшествия
Зарезавшего одноклассника московского школьника задержали спустя 13 лет
В Польше задержан уроженец Грузии Бесик Кочалидзе, который в 2006 году на уроке физкультуры в московской школе зарезал своего одноклассника.
Lenta.ru 11:42
Шоу-бизнес
Деми Мур призналась, что ее брак разрушили эксперименты в постели
Актриса Деми Мур рассказала, что ее последний брак разрушился из-за экспериментов в постели с актером Эштоном Кутчером.
РЕН ТВ 20:32
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei вышли без приложений от Google
Китайский производитель мобильной техники Huawei презентовал два новых смартфона из флагманской линии без предустановленных приложений Google.
Newstracker.ru 08:49
Хоккей
«Витязь» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ
Газета.Ru 14:38
Авто
Toyota выпустила кабриолет для императора
Эксклюзивно для императора Японии был построен кабриолет на базе Toyota Century.
Somanyhorses вчера в 12:46
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Путешествия
В Иркутской области ограничили туризм на Байкале
Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на Байкале, чтобы обеспечить соблюдение норм нагрузок на природу.
Интерфакс 07:41
Космос
SpaceX выбрала девять мест на Марсе для высадки
Потенциальные места высадки корабля SpaceX на поверхность Марса /©NASA/USGS/ESA Для этого ученые лаборатории заранее подавали заявки на получение детальных изображений отдельных регионов Марса, которые показались им наиболее интересными.
Naked Science 17 сентября в 20:02
Политика
Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским
Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
RT на русском 21:10
Политика
На «штурм» базы «Зона 51» в Неваде собрались более двух тысяч человек
Более двух тысяч человек прибыли на "штурм" секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада и проводимые рядом тематические мероприятия, сообщает телеканал 8 News NOW.
РИА Новости 21:38
Общество
В онкоцентре Блохина опровергли сообщения СМИ об увольнении 25 врачей
Ранее издание «Известия» сообщило, что около 20-25 детских онкологов собрались уволиться из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина из-за решения администрации онкоцентра уволить Георгия Менткевича.
РБК 22:12
Футбол
«Борнмут» обыграл «Саутгемптон» и вышел на 3-е место в АПЛ
«Борнмут» набрал 10 очков и поднялся на 3-е место в АПЛ. На счету «Саутгемптона» 7 очков и 10-я позиция.
Sport24.ru 16:56
Армия и оружие
США считают критически важным создать гиперзвуковое оружие
GAO делит гиперзвуковое оружие на два типа: гиперзвуковые планирующие блоки и гиперзвуковые крылатые ракеты.
REGNUM 18 сентября в 07:15
Происшествия
Якутский шаман сообщил о возбуждении против него дела об экстремизме
Оппозиционно настроенный шаман Александр Габышев, которого задержали в Бурятии во время его пешего похода в Москву и поместили в якутский психоневрологический диспансер, сообщил своим сторонникам по телефону, что его подозревают в экстремизме.
Интерфакс 07:09
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ 13:35
Происшествия
Президент «Анжи» опроверг причастность задержанного Идрисова к клубу
Президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев в комментарии РИА Новости опроверг информацию о том, что задержанный Махи Идрисов имеет отношение к команде.
РИА Новости вчера в 11:56