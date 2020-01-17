Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. Отмечается, что новый исторический раздел основан на уникальных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.

Экономика Владимир Васильев прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию Комментируя слова Путина об ответственности регионов за содержание учебных организаций и питание учащимся, Васильев подчеркнул, что в республике проводятся работы по созданию комфортных условий.

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Политика Более высокую должность предложили Кадырову Полномочным представителем президента России может стать Рамзан Кадыров. Об этом пишут «Аргументы недели», ссылаясь на источник в Кремле.

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Происшествия ФСБ в Серпухове раскрыла группировку по продаже наркотиков в интернете Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, организовавшей производство и бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в городе Серпухове в Московской области.

Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.

Авто Раскрыта цена топовой версии Kia Seltos для России Как стало известно порталу NJCAR.RU, речь идет о расценках на топовую версию нового корейского кроссовера, которая оснащается 2,0-литровым "атмосферником" MPI, бесступенчатой трансмиссией Smartstream IVT и 4WD.