Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. Отмечается, что новый исторический раздел основан на уникальных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.
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Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Варшавы

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Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы советскими войсками

RT на русскомвчера в 23:00

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ТАССвчера в 16:01

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Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Варшавы от нацистов

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