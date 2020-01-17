Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. Отмечается, что новый исторический раздел основан на уникальных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы советскими войсками
RT на русскомвчера в 23:00
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Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив щедрый музыкальный талант певца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Общество
Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли в поселке под Тверью
Происшествия
СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку
Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Политика
Познер дал характеристику Мишустину
Журналист Владимир Познер дал характеристику новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии
Экономика
Капитализация Alphabet превысила $1 трлн
В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.
Кино
Машков назвал «безобразием» отсутствие «Дылды» в списке на «Оскар»
Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал «безобразием» тот факт, что картину «Дылда» не включили в список номинантов на премию «Оскар».
Общество
Мэрия Москвы готова потратить еще два миллиарда рублей на внедрение системы распознавания лиц
По данным Коммерсанта, объявлен тендер на поставку оборудования обработки видеоданных на транспорте.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Футбол
Клубы проголосовали за расширение РПЛ
В московском доме футбола собрались руководители и представители всех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экономика
Владимир Васильев прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию
Комментируя слова Путина об ответственности регионов за содержание учебных организаций и питание учащимся, Васильев подчеркнул, что в республике проводятся работы по созданию комфортных условий.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 17 января 2020 года, напоминает АСВ.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»
Общество
Шура объяснил слова Водонаевой о маткапитале ее стремлением в политику
Певец Шура объяснил высказывание телеведущей Алены Водонаевой ее желанием уйти в политику. Об этом исполнитель заявил телеканалу 360.
Политика
Российское правительство ушло в отставку
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Общество
Эксперты Numbeo составили рейтинг самых дорогих городов мира
Города Швейцарии заняли первые пять мест в рейтинге самых дорогих городов мира.
Финансы
Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $11,5 млрд
Россия в ноябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн - до $11,491 млрд, следует из опубликованных в пятницу материалов Минфина США.
Общество
Численность населения материкового Китая превысила 1,4 млрд
По состоянию на конец 2019 года численность населения Китая без учета населения Гонконга, Макао и Тайваня, достигла 1 млрд 400 млн 50 тыс. человек, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
Гаджеты
«Яндекс» назвал самые популярные смартфоны в России в 2019 году
Смартфоны китайской компании Xiaomi оказались самыми популярными среди россиян в 2019 году (на неё пришлось 30% переходов).
Общество
Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
По мнению врача-педиатра Николая Скоробогатова, теоретически 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, поскольку оба они уже могли войти в репродуктивный возраст, но также отцом ребенка может оказаться кто-то другой, а мальчика просто подставили, отмечает телеканал «360».
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Шоу-бизнес
Водонаева рассказала о «сексе по расписанию» с 23-летним хоккеистом
Российская телеведущая Алена Водонаева в эфире YouTube-шоу "Ковальский" рассказала о романе с 23-летним хоккеистом.
Происшествия
ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков
Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове.
Происшествия
В Татарстане возбудили дело о домогательствах в детском приюте
Экономика
«РусГидро» попросит ЦБ проверить скачок цен на ее акции
Компания «РусГидро» заявила, что намерена обратиться в Банк России с просьбой проверить, не было ли причиной скачка котировок ее акций манипулирование рынком.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".