Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. Отмечается, что новый исторический раздел основан на уникальных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.

Политика Премьер-министр Украины написал заявление об отставке Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив щедрый музыкальный талант певца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Политика Познер дал характеристику Мишустину Журналист Владимир Познер дал характеристику новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Экономика Капитализация Alphabet превысила $1 трлн В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.

Футбол Клубы проголосовали за расширение РПЛ В московском доме футбола собрались руководители и представители всех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономика Владимир Васильев прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию Комментируя слова Путина об ответственности регионов за содержание учебных организаций и питание учащимся, Васильев подчеркнул, что в республике проводятся работы по созданию комфортных условий.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.

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Финансы Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $11,5 млрд Россия в ноябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн - до $11,491 млрд, следует из опубликованных в пятницу материалов Минфина США.

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Общество Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика По мнению врача-педиатра Николая Скоробогатова, теоретически 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, поскольку оба они уже могли войти в репродуктивный возраст, но также отцом ребенка может оказаться кто-то другой, а мальчика просто подставили, отмечает телеканал «360».

Происшествия ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове.