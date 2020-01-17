Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. Отмечается, что новый исторический раздел основан на уникальных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.
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Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Варшавы

Российская газета00:37

Спасение Варшавы: в архиве Минобороны РФ озвучили данные из секретных документов об освобождении Польши

ТК Звездавчера в 21:10

«Дали клятву покарать врага». История освобождения Варшавы

РИА Новости02:00

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы советскими войсками

RT на русскомвчера в 23:00

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы

РБКвчера в 17:09

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы от фашистов

ТАССвчера в 16:01

Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Варшавы от нацистов

Известиявчера в 16:01
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Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:37
Единоборства

Президент UFC: Макгрегор получит бой с Хабибом, если победит Серроне

РЕН ТВ 01:03
Шоу-бизнес

Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив щедрый музыкальный талант певца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:21
Общество

Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли в поселке под Тверью

Известия вчера в 23:52
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Происшествия

СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку

Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Ридус вчера в 16:11
Политика

Познер дал характеристику Мишустину

Журналист Владимир Познер дал характеристику новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Рамблер вчера в 12:19
Армия и оружие

Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии

Discover24 15 января в 06:16
Экономика

Капитализация Alphabet превысила $1 трлн

В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.
Интерфакс 00:30
Кино

Машков назвал «безобразием» отсутствие «Дылды» в списке на «Оскар»

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал «безобразием» тот факт, что картину «Дылда» не включили в список номинантов на премию «Оскар».
Известия 15 января в 20:54
Общество

Мэрия Москвы готова потратить еще два миллиарда рублей на внедрение системы распознавания лиц

По данным Коммерсанта, объявлен тендер на поставку оборудования обработки видеоданных на транспорте.
Эхо Москвы 02:29
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Футбол

Клубы проголосовали за расширение РПЛ

В московском доме футбола собрались руководители и представители всех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
ГЛАС.RU вчера в 10:38
Экономика

Владимир Васильев прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию

Комментируя слова Путина об ответственности регионов за содержание учебных организаций и питание учащимся, Васильев подчеркнул, что в республике проводятся работы по созданию комфортных условий.
Mo-gumbet.ru 02:19
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости вчера в 03:26
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 17 января 2020 года, напоминает АСВ.
ТАСС 00:56
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»

Lenta.ru 01:53
Общество

Шура объяснил слова Водонаевой о маткапитале ее стремлением в политику

Певец Шура объяснил высказывание телеведущей Алены Водонаевой ее желанием уйти в политику. Об этом исполнитель заявил телеканалу 360.
Газета.Ru 00:38
Политика

Российское правительство ушло в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
РИА Новости 15 января в 09:11
Общество

Эксперты Numbeo составили рейтинг самых дорогих городов мира

Города Швейцарии заняли первые пять мест в рейтинге самых дорогих городов мира.
ФАН 02:46
Финансы

Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $11,5 млрд

Россия в ноябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн - до $11,491 млрд, следует из опубликованных в пятницу материалов Минфина США.
ТАСС 01:01
Общество

Численность населения материкового Китая превысила 1,4 млрд

По состоянию на конец 2019 года численность населения Китая без учета населения Гонконга, Макао и Тайваня, достигла 1 млрд 400 млн 50 тыс. человек, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
Интерфакс вчера в 23:56
Гаджеты

«Яндекс» назвал самые популярные смартфоны в России в 2019 году

Смартфоны китайской компании Xiaomi оказались самыми популярными среди россиян в 2019 году (на неё пришлось 30% переходов).
News.ru 02:26
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

По мнению врача-педиатра Николая Скоробогатова, теоретически 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, поскольку оба они уже могли войти в репродуктивный возраст, но также отцом ребенка может оказаться кто-то другой, а мальчика просто подставили, отмечает телеканал «360».
Известия вчера в 05:49
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
РБК 13 января в 16:00
Шоу-бизнес

Водонаева рассказала о «сексе по расписанию» с 23-летним хоккеистом

Российская телеведущая Алена Водонаева в эфире YouTube-шоу "Ковальский" рассказала о романе с 23-летним хоккеистом.
Московский Комсомолец 02:19
Происшествия

ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков

Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове.
Вести.Ru 02:07
Происшествия

В Татарстане возбудили дело о домогательствах в детском приюте

Российская газета 02:24
Экономика

«РусГидро» попросит ЦБ проверить скачок цен на ее акции

Компания «РусГидро» заявила, что намерена обратиться в Банк России с просьбой проверить, не было ли причиной скачка котировок ее акций манипулирование рынком.
РБК вчера в 12:02
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
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