Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов. Отмечается, что новый исторический раздел основан на уникальных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы советскими войсками
RT на русскомвчера в 23:00
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы
Коммерсантъвчера в 16:00
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