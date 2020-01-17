Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов. Отмечается, что новый исторический раздел основан на уникальных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы советскими войсками

RT на русскомвчера в 23:00

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы

Коммерсантъвчера в 16:00

Спасение Варшавы: в архиве Минобороны РФ озвучили данные из секретных документов об освобождении Польши

ТК Звездавчера в 21:10

Политолог назвал историческую причину ненависти Польши к России

РИА Новостивчера в 23:17

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы от фашистов

ТАССвчера в 16:01

Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Варшавы от нацистов

Известиявчера в 16:01

У ворот Германии: 75 лет назад Красная армия освободила Варшаву

Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
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Мединский оценил комедию «Холоп»

Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° вчера в 21:20
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«Ахмат» подтвердил переход форварда «Удинезе» Визеу

Чемпионат вчера в 07:26
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Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
РЕН ТВ вчера в 07:28
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В Екатеринбурге запускают установку по точной диагностике рака

На базе циклотронного центра начнут производить фармпрепараты нового типа для ранней диагностики заболевания.
Aobe.ru вчера в 11:36
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«Проект» рассказал о богатстве семьи Мишустина

FreeNews-Volga вчера в 09:34
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 09:57
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Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости вчера в 05:27
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Вести.Ru вчера в 17:33
Наука

Ученые разработали «сверхчеловеческие» клетки крови для борьбы с раком

Метод, разработанный учеными, позволяет «открыть» эритроцит, модифицировать его наружную клеточную стенку и заменить его содержимое молекулой лекарственного средства.
Ридус вчера в 22:36
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги очередной голевой подвиг совершил российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:15
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики гриппа и ОРВИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) напомнила россиянам о простых правилах, соблюдение которых поможет избежать заболевания гриппом и ОРВИ.
Комсомольская правда вчера в 04:06
Экономика

Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold с активами в Якутии

Китайские инвесторы во главе с инвесткомпанией Fosun намерены отказаться от покупки компании GV Gold (прииск «Высочайший»), которая добывает золото в Иркутской области и Якутии.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

RT на русском вчера в 00:34
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости вчера в 11:25
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
RT на русском вчера в 01:18
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

После переговоров украинский представитель Дарья Олифер заявила: обеспечить "длительный мир" можно только при условии, что все ранее перемещенные лица и беженцы вернутся в регион и примут участие в выборах.
Газета.Ru вчера в 15:50
Биатлон

Норицын назвал состав женской сборной России на эстафету в Рупольдинге

Sportbox.RU вчера в 10:15
Шоу-бизнес

Стало известно о смерти 65-летней бывшей жены Дмитрия Иванова

Певица пытается доказать через суд, что их брак с Дмитрием был фиктивным. Журналисты разыскали близких той самой первой жены Иванова.
StarHit.ru вчера в 03:00
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Газета.Ru вчера в 12:43
Финансы

Средняя максимальная ставка по банковским вкладам достигла минимума

По данным регулятора, средняя максимальная ставка составила 5,927%. Это значение было зафиксировано в первой декаде января текущего года.
Компания 15 января в 10:35
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM вчера в 09:57
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Общество

Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Известия вчера в 18:05
Общество

Конструктор сайтов Tilda заблокировал сайт о «ростовском деле»

Юридическая служба сервиса объяснила это тем, что не может ставить под угрозу сайты других пользователей.
Эхо Москвы вчера в 16:00
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Известия вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Тамара Семина: Виталина занята только своими черными делами

Собеседник 14 января в 08:00
Авто

Представлен серийный водородомобиль Toyota Mirai второго поколения

Компания Toyota раскрыла окончательный вариант второго поколения водородного седана Toyota Mirai.
FormaCar вчера в 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
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