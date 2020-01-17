Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. Отмечается, что новый исторический раздел основан на уникальных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.
Читать в источнике
Комментировать437

Подробнее о событии

Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Варшавы

Российская газета00:37

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы советскими войсками

RT на русскомвчера в 23:00

Рассекреченные документы показали, как гитлеровцы отступали из Варшавы

РИА Новостивчера в 20:38

Спасение Варшавы: в архиве Минобороны РФ озвучили данные из секретных документов об освобождении Польши

ТК Звездавчера в 21:10

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы

РБКвчера в 17:09

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы от фашистов

ТАССвчера в 16:01

Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Варшавы от нацистов

Известиявчера в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Происшествия

Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом

REGNUM 04:33
Происшествия

Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Lenta.ru вчера в 14:25
Политика

В «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств

Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях партии к работе ряда министерств.
РИА Новости 05:09
Общество

Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале.
Известия 05:17
Авто

Volkswagen назвал дату дебюта нового Volkswagen Golf GTI

Volkswagen Golf GTI восьмого поколения будет представлен на автосалоне в Женеве в марте.
SpeedMe вчера в 14:25
Политика

МИД: Внешняя политика России не изменится после смены правительства

"В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Российская газета 01:58
Политика

«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Телеканал 360° 03:51
Политика

Премьер Украины подал в отставку

Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Ведомости 03:20
Политика

ВЦИОМ: послание Путина обнадежило большинство россиян

Треть россиян с интересом слушала все послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Телеканал 360° 05:44
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости вчера в 17:21
Экономика

Россия увеличила вложения в американские госбумаги

На 796 миллионов долларов Москва увеличила вложения с октября по ноябрь 2019 года в US Treasuries — казначейские обязательства Минфина США.
Вести.Ru 05:31
Экономика

Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Ведомости вчера в 02:08
Политика

Путин назначил Медведева в Совет безопасности

Президент России Владимир Путин создал должность заместителя председателя Совета безопасности страны и назначил на нее Дмитрия Медведева, освободив его от исполнения обязанностей премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.
Lenta.ru вчера в 08:17
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон призналась, что принц Уильям больше не хочет детей

Кейт Миддлтон во время официальных визитов часто встречается с детьми и весело проводит с ними время.
Летидор 04:00
Политика

Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство

Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.
РИА Новости 04:56
Армия и оружие

В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

Вести.Ru 00:55
Хоккей

Тренер «Монреаля»: Илья Ковальчук делает отличную работу

МК-Спорт 04:34
Экономика

Консорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

РИА Новости 05:04
Общество

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
РИА Новости 00:54
Общество

В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал

В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.
Lenta.ru 04:29
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам

РИА Новости / Илья Питалев Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам, об этом он заявил на заседании Госдумы.
РЕН ТВ вчера в 06:51
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Территория новостей вчера в 12:11
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Наука

Выяснено, что кошки способны питаться плотью человека

Ugpressa.ru вчера в 23:16
Происшествия

Следователи проверяют сообщение об избившем учителя восьмикласснике

Вести.Ru 05:31
Экономика

Процентные ставки по кредитам для оренбуржцев с 2020 года стали меньше

Максимальный процент по кредитам и займам для оренбуржцев ограничили. Об этом 14 января сообщили в региональном отделении Банка России.
РИА Оренбуржье 14 января в 02:23
Происшествия

Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Газета.Ru 04:37
Общество

В ЕС могут запретить использование систем распознавания лиц

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года жительница Москвы подала в суд иск с требованием признать незаконным использование технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
REGNUM 01:11
Общество

Названы самые популярные пароли за 2019 год

В прошлом году десятка самых популярных в мире логинов и паролей осталась почти такой же, как и в 2018-м, свидетельствуют данные исследования компании DeviceLock.
Коммерсантъ 01:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное