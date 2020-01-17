Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. Отмечается, что новый исторический раздел основан на уникальных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.
Читать в источнике
Оценить570
Подробнее о событии
Показать все источники
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы советскими войсками
RT на русскомвчера в 23:00
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Происшествия
Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании
Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Политика
В «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств
Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях партии к работе ряда министерств.
Общество
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале.
Авто
Volkswagen назвал дату дебюта нового Volkswagen Golf GTI
Volkswagen Golf GTI восьмого поколения будет представлен на автосалоне в Женеве в марте.
Политика
МИД: Внешняя политика России не изменится после смены правительства
"В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Политика
«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Политика
Премьер Украины подал в отставку
Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Политика
ВЦИОМ: послание Путина обнадежило большинство россиян
Треть россиян с интересом слушала все послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Экономика
Россия увеличила вложения в американские госбумаги
На 796 миллионов долларов Москва увеличила вложения с октября по ноябрь 2019 года в US Treasuries — казначейские обязательства Минфина США.
Экономика
Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Политика
Путин назначил Медведева в Совет безопасности
Президент России Владимир Путин создал должность заместителя председателя Совета безопасности страны и назначил на нее Дмитрия Медведева, освободив его от исполнения обязанностей премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон призналась, что принц Уильям больше не хочет детей
Кейт Миддлтон во время официальных визитов часто встречается с детьми и весело проводит с ними время.
Политика
Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство
Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
Общество
В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал
В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам
РИА Новости / Илья Питалев Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам, об этом он заявил на заседании Госдумы.
Шоу-бизнес
Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног
Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Наука
Выяснено, что кошки способны питаться плотью человека
Экономика
Процентные ставки по кредитам для оренбуржцев с 2020 года стали меньше
Максимальный процент по кредитам и займам для оренбуржцев ограничили. Об этом 14 января сообщили в региональном отделении Банка России.
Общество
В ЕС могут запретить использование систем распознавания лиц
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года жительница Москвы подала в суд иск с требованием признать незаконным использование технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Общество
Названы самые популярные пароли за 2019 год
В прошлом году десятка самых популярных в мире логинов и паролей осталась почти такой же, как и в 2018-м, свидетельствуют данные исследования компании DeviceLock.