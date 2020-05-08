Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России спланированы в два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения, после - с двигателем пятого поколения, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

с чего всё началось

Контракт на поставку ВКС России 76 самолетов Су-57 был заключен на форуме "Армия-2019". Сейчас продолжаются испытания истребителя. Как минимум одна из построенных машин работает в паре с тяжелым ударным беспилотником "Охотник", несколько истребителей прошли боевое крещение в Сирии.

Минобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57

Общество Названа причина остановки торгов на Московской бирже Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи. 142

Финансы Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ Минфин решил почти утроить объемы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила в период с 13 мая по 4 июня. 6

Авто Составили список автомобилей с самым большим транспортным налогом Как сообщает издание Autonews, наибольшей популярностью среди премиальных авто с пробегом пользуются внедорожники возрастом более 6 лет, то есть автомобили, которые давно сняты с гарантии, но еще могут порадовать вторых и третьих владельцев вниманием окружающих. 13

Кино Опубликованы первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон Первые кадры из нового боевика Старая гвардия с голливудской актрисой Шарлиз Терон в главной роли появились в Сети.

Экономика Оборот российского малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое Оборот российского малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор", проанализировавшие данные онлайн-касс в розничных точках по всей России. 3

Общество Пациентка назвала пребывание в обсервации Петербурга «кромешным адом» «Кромешным адом» назвала пребывание во временном госпитале для больных с легкой формой COVID-19 петербурженка Оксана Кутафина-Шишлова 7 мая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 4

Происшествия Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии. 127

Политика Грузия отозвала посла с Украины Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД. 405

Общество Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным "Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу. 69

Происшествия Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году. 4

Общество Собянин подписал постановление о доплатах медработникам Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом. 69

Общество Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь Москва, 8 мая 2020, 12:48 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен скорее всего состоится в июле-августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая. 139

Политика Путин оценил умение россиян не жалеть себя Президент считает, что героическое поведение у нас в крови. Умение не жалеть себя в определенных обстоятельствах в крови у россиян. 3

Общество Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Происшествия Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова. 18

Политика Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины. 1

Общество Распространение COVID-19 среди свердловчан идет по «плохому сценарию» Ситуация с коронавирусной инфекцией в Свердловской области складывается по негативному сценарию, об этом заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских на традиционном брифинге для СМИ.