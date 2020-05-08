Армия и оружие
Российская газетаМинобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57
Контракт на поставку ВКС России 76 самолетов Су-57 был заключен на форуме "Армия-2019". Сейчас продолжаются испытания истребителя. Как минимум одна из построенных машин работает в паре с тяжелым ударным беспилотником "Охотник", несколько истребителей прошли боевое крещение в Сирии.
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с чего всё началось
Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России спланированы в два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения, после - с двигателем пятого поколения, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.РИА Новостивчера в 23:09
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В Минобороны рассказали, когда Су-57 получат новейшие двигатели пятого поколения
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