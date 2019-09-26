Минобороны России сообщило, что две российские подлодки находятся на базе в сирийском порту Тартус.

Минобороны рассказало о двух российских подлодках в Сирии

Общество В МЧС рассказали об уголовном наказании за курение на балконах Уголовная ответственность наступает в тот момент, когда из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир.

Политика Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.

Хоккей «Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.

Технологии Урал станет местом тестирования «суверенного интернета» В Уральском федеральном округе началось тестирование оборудования, которое предназначено для фильтрации интернет-трафика.

Происшествия Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.

Общество Пользователи сети сломали головы над простой задачей для дошкольников Некоторые пользователи заявляли, что несколько минут не могли понять, как решить задачу, хотя на самом деле разгадка была проста.

Игры Naughty Dog рассказала о 3-часовом демо The Last of Us: Part II Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось попробовать немногим журналистам.

Религия Православная церковь отмечает праздник Воздвижения креста Господня Православные христиане отмечают в пятницу один из 12 главных церковных праздников – Воздвижение креста Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Софийском соборе в Самаре.

Наука Детские травмы самок бабуинов сократили жизнь их детенышам Американские исследователи выяснили, что самки бабуинов, которые пережили детские травмы, рождают потомство с низкой продолжительностью жизни.

Космос NASA защитило проект коронографа телескопа WFIRST NASA успешно защитило эскизный проект коронографа для строящегося телескопа WFIRST.

Единоборства Следующим соперником чемпиона мира WBA Бивола станет Ленин Российский боксер, чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол, проведет поединок против представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо.

Общество В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.

Армия и оружие Помпео обвинил сирийские власти в использовании химоружия в Латакии Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что власти Сирии 19 мая якобы применили химоружие в провинции Латакия.

Здоровье В Красноярском крае за сезон от укуса клещей умерли четыре человека Всего за текущий период 2019 года в больницы с жалобами на укусы обратились 18 967 человек, в прошлом году обратившихся было меньше — 15 174 человека.

Политика Генсек НАТО сообщил об обсуждении с Зеленским вопроса членства Украины Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе встречи в Нью-Йорке он обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским членство Украины в организации.

Авто Subaru рассказала о новинках Токийского автосалона Subaru покажет на Токийском автосалоне прототип универсала Levorg нового поколения.

Политика Опубликован текст жалобы разведчика на Трампа Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал текст жалобы разведчика на американского лидера Дональда Трампа.

Авто На краш-тесте разбили гиперкар стоимостью 2,1 млн долларов На ютуб-канале «RimacAutomobili» появилось видео краш-теста электрического гиперкара Rimac C_Two, цена которого достигает 2,1 млн долларов.

Общество Землю в выходные накроет магнитная буря 28 и 29 сентября, по прогнозам астрономов, на Земле ожидается магнитная буря.

Политика Лавров обсудил с главой МИД Сирии заседание конституционного комитета Глава МИД РФ заявил, что ранее днем обсудил вопрос конституционного комитета с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Единоборства Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова Спортсмен намерен драться весной 2020 года – либо в марте, либо в апреле. Об этом стало известно 26 сентября.

Политика В Польше прокомментировали решение суда ЕС по газопроводу OPAL Глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк прокомментировал отмену судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.

Происшествия В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".