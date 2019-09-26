Армия и оружие
RT на русскомМинобороны рассказало о двух российских подлодках в Сирии
Минобороны России сообщило, что две российские подлодки находятся на базе в сирийском порту Тартус.
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Игры
Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге
Peterburg News вчера в 18:58
Общество
В МЧС рассказали об уголовном наказании за курение на балконах
Уголовная ответственность наступает в тот момент, когда из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир.
iReactor 18:03
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости 14:52
Технологии
Урал станет местом тестирования «суверенного интернета»
В Уральском федеральном округе началось тестирование оборудования, которое предназначено для фильтрации интернет-трафика.
Накануне.Ru 19:02
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Общество
Пользователи сети сломали головы над простой задачей для дошкольников
Некоторые пользователи заявляли, что несколько минут не могли понять, как решить задачу, хотя на самом деле разгадка была проста.
Lenta.ru 12:08
Игры
Naughty Dog рассказала о 3-часовом демо The Last of Us: Part II
Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось попробовать немногим журналистам.
Игромания.ру 16:40
Религия
Православная церковь отмечает праздник Воздвижения креста Господня
Православные христиане отмечают в пятницу один из 12 главных церковных праздников – Воздвижение креста Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Софийском соборе в Самаре.
РИА Новости 17:14
Технологии
В системе быстрых платежей ЦБ разрешат оплату по биометрии лица
В системе быстрых платежей ЦБ разрешат оплату по биометрии лица.
Весьма 02:56
Наука
Детские травмы самок бабуинов сократили жизнь их детенышам
Американские исследователи выяснили, что самки бабуинов, которые пережили детские травмы, рождают потомство с низкой продолжительностью жизни.
N+1 04:36
Космос
NASA защитило проект коронографа телескопа WFIRST
NASA успешно защитило эскизный проект коронографа для строящегося телескопа WFIRST.
N+1 вчера в 07:05
Единоборства
Следующим соперником чемпиона мира WBA Бивола станет Ленин
Российский боксер, чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол, проведет поединок против представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо.
Нева Спорт 13:52
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Армия и оружие
Помпео обвинил сирийские власти в использовании химоружия в Латакии
Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что власти Сирии 19 мая якобы применили химоружие в провинции Латакия.
РИА Новости 13:26
Здоровье
В Красноярском крае за сезон от укуса клещей умерли четыре человека
Всего за текущий период 2019 года в больницы с жалобами на укусы обратились 18 967 человек, в прошлом году обратившихся было меньше — 15 174 человека.
Newslab.ru вчера в 22:55
Политика
Генсек НАТО сообщил об обсуждении с Зеленским вопроса членства Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе встречи в Нью-Йорке он обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским членство Украины в организации.
RT на русском 20:13
Авто
Subaru рассказала о новинках Токийского автосалона
Subaru покажет на Токийском автосалоне прототип универсала Levorg нового поколения.
110km.ru вчера в 17:29
Политика
Опубликован текст жалобы разведчика на Трампа
Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал текст жалобы разведчика на американского лидера Дональда Трампа.
Газета.Ru 09:22
Авто
На краш-тесте разбили гиперкар стоимостью 2,1 млн долларов
На ютуб-канале «RimacAutomobili» появилось видео краш-теста электрического гиперкара Rimac C_Two, цена которого достигает 2,1 млн долларов.
Тарантас Ньюс 04:42
Общество
Землю в выходные накроет магнитная буря
28 и 29 сентября, по прогнозам астрономов, на Земле ожидается магнитная буря.
Inc-news.ru вчера в 14:05
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Сирии заседание конституционного комитета
Глава МИД РФ заявил, что ранее днем обсудил вопрос конституционного комитета с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Политика Сегодня 19:26
Единоборства
Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова
Спортсмен намерен драться весной 2020 года – либо в марте, либо в апреле. Об этом стало известно 26 сентября.
Gazeta.SPb 17:10
Политика
В Польше прокомментировали решение суда ЕС по газопроводу OPAL
Глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк прокомментировал отмену судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.
RT на русском 20:40
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Армия и оружие
Лавров: Россия в сентябре безвозмездно поставила в ЦАР партию оружия
"С ведома комитета Совета Безопасности для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия, последняя поступила в эту страну в нынешнем месяце", — сказал министр.
Вести.Ru 17:40
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 09:52