Армия и оружие
ИзвестияВ Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии
Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили в Минобороны РФ.
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Минобороны рассказало, сколько российских подлодок в сирийском Тартусе
Комсомольская правдавчера в 14:04
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Политика
Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
РБК вчера в 03:33
Общество
В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ
В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.
Известия вчера в 18:40
Политика
В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским
Директор национальной разведки США Джозеф Магуайр и генеральный инспектор разведывательных служб Майкл Аткинсон предстали перед сенатским комитетом, который потребовал от них рассказать о показаниях информатора, сообщившего о давлении президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского в связи с "делом Байдена".
Газета.Ru вчера в 16:07
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Политика
Эрдоган заявил Трампу о желании купить у США ЗРК Patriot
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил лидеру США Дональду Трампу закупить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.
Известия 00:36
Политика
Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:57
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ 25 сентября в 15:00
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Армия и оружие
АК-74М испытали на прочность безостановочной стрельбой
Профиль вчера в 16:25
Происшествия
Тело ребёнка нашли на месте пожара в ресторане в Татарстане
Спасатели обнаружили тело ребёнка во время тушения пожара в заброшенном здании ресторана «Арарат» в Набережных Челнах.
RT на русском вчера в 13:25
Экономика
В России увеличат прожиточный минимум пенсионеров
Согласно документу, в целом прожиточный минимум для пенсионеров в России в 2020 году составит 9311 рублей.
9111.ru вчера в 04:33
Армия и оружие
За сутки ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР
ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР за текущие сутки, сообщила 27 сентября пресс-служба Народной милиции республики.
Красная весна 02:15
Политика
В России появится онлайн-архив советских военнопленных
В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные" в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.
Вести.Ru вчера в 22:37
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском вчера в 12:43
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В аэропорту Буэнос-Айреса нашли 240 кг кокаина в чемоданах пассажиров
RT на русском 01:24
Наука
Ученые рассказали об опасности чайных пакетиков
Как выяснили исследователи, погруженный в воду с температурой 95°C пластиковый чайный пакетик практически моментально выделяет около 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика.
Газета.Ru вчера в 15:04
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Тамбовской области
Четыре человека погибли при пожаре в селе Дмитриевщина в Рассказовском районе Тамбовской области.
РЕН ТВ 00:16
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Общество
Новосибирская прокуратура запретила правило о «звонке для учителя»
Специалисты ведомства установили, что в девяти случаях во внутреннем распорядке школьников содержалось положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя» и учащийся может покинуть класс, только когда педагог разрешит.
RuNews24.ru вчера в 19:10
Футбол
Головин забил два гола за «Монако»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сумел забить два гола за свою команду в матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы".
Sport.ru 24 сентября в 16:59
Футбол
Бывший директор «Челси» Кеньон хочет купить «Ньюкасл» за £ 300 млн
Бывший исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Питер Кеньон намерен приобрести клуб АПЛ — «Ньюкасл», сообщает Daily Mail.
Чемпионат 01:29
Экономика
Медведев поручил увеличить стоимость родового сертификата в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.
RT на русском 01:59
Происшествия
В Москве произошла стрельба в общежитии
В Москве произошла стрельба в районе Чертаново, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в общежитии.
Газета.Ru вчера в 16:20